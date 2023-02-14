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ИноСМИ

В Америке рассказали об отчаянии Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Пресс-служба Офиса президента Украины

Newsweek: европейское турне Зеленского продемонстрировало его отчаяние

Поездка Зеленского в Европу и требования о "срочной поддержке" Киева продемонстрировали его отчаяние, пишет Newsweek. Украинский президент активно призывал ЕС передать ВСУ истребители. Это показывает, в каком плачевном состоянии он находится.

Брендан Коул

Широко разрекламированное зарубежное турне украинского президента Владимира Зеленского, которое он совершил в целях закупки истребителей, показывает, что Украина срочно нуждается в такой поддержке, пока русские не начали наступление.

Зеленского тепло принимали в британском и европейском парламентах, а также во время визита в Париж. Там президент выступил с новым призывом поставить на Украину боевые самолеты, на чем он настаивает с самого начала вооруженного конфликта с Россией. "У нас есть свобода. Дайте нам крылья для ее защиты", – сказал Зеленский членам британского парламента.

"Зеленскому эти самолеты нужны срочно, – рассказал Newsweek Марсель ван Херпен (Marcel Van Herpen), работающий директором голландского аналитического центра Cicero Foundation. – 24 февраля – символическая дата для Кремля, это начало прошлогоднего <…> блицкрига".

" <…> Зеленскому нужны самолеты, которые могут стать определяющим фактором для событий на земле", – добавил он.

По сообщению CNN, Британия впервые начнет обучение украинских летчиков на истребителях натовского стандарта. Но пока нет никаких сообщений о том, что Соединенное Королевство поставит на Украину запрошенные Зеленским самолеты.

Бывший офицер британской разведки Филип Инграм (Philip Ingram) рассказал, что сначала украинский президент сосредоточил усилия на повышении боеспособности своих сухопутных войск и только после этого возобновил просьбы о поставке самолетов.

"Чтобы оказать поддержку маневренным действиям сухопутных войск, ему нужно добиться как минимум локального превосходства в воздухе, создать защитный воздушный пузырь вокруг наступающих наземных сил", – заявил он Newsweek.

Просить самолеты Зеленскому пришлось в момент, когда у него появилась возможность отправить своих летчиков на учебу, откуда они вернутся не раньше лета.

"Он знает, что уйдут месяцы на то, чтобы обучить украинских летчиков не только летать, но и воевать на западных самолетах, – сказал Инграм. – Он явно чувствует, что в состоянии отправить часть своих лучших пилотов на учебу на продолжительное время, сдерживая натиск русских".

"Он поймет, что нет легких решений, но ему придется начать процесс преобразования, – сказал Инграм. – Когда летчики пройдут подготовку, западным странам будет намного проще принять решение о передаче самолетов".

Но в субботу Польша усомнилась в том, что ей удастся передать Киеву истребители, которые просит Зеленский, поскольку она опасается, что Россия уже в ближайшее время начнет крупномасштабное наступление.

Польский президент Анджей Дуда рассказал Би-Би-Си, что отправка самолетов F-16 стране-союзнице – это "очень серьезное решение", принять которое "будет непросто".

По словам Дуды, если Варшава отправит F-16, это создаст серьезные проблемы, так как у Польши всего 50 таких самолетов, и в случае их отправки на Украину ее ВВС ослабеют. Дуда также сказал, что F-16 нуждаются в серьезном обслуживании, так что "одной только отправки нескольких самолетов недостаточно".

Варшава оказывает Киеву значительную военную помощь. Она возглавила усилия по отправке на Украину западных танков, таких как "Леопард 2" немецкого производства.

По словам Дуды, Польша является членом НАТО, и решение о передаче Украине самолетов она должна принимать совместно с альянсом, который не захочет напрямую втягиваться в конфликт с Россией.

До Дуды президент Франции Эммануэль Макрон тоже усомнился в принятии решений о поставке натовских самолетов на Украину. В пятницу Макрон сказал, что даже если европейские союзники смогут отправить самолеты, то произойдет это "не в ближайшие недели".

Такие заявления руководителей Польши и Франции показывают, что несмотря на активную поддержку Киева, западные союзники испытывают существенные логистические и политические трудности с поставками на Украину натовских самолетов.

Newsweek обратился за комментариями в украинское министерство обороны.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Польша
Россия
Украина
Франция
Продукция
F-16
Leopard-2
Проекты
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