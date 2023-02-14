Великобритания столкнулась с позором после помощи Украине

The Times: помощь Украине обнажила опасную слабость вооруженных сил Великобритании

Британская армия опасно ослаблена и не может выполнять свои обязательства, пишет обозреватель The Times Эдвард Лукас. Помощь Украине это ярко показала. Наиболее позорно то, что даже слабая немецкая армия в глазах НАТО выглядит более выгодно, считает Лукас.

Эдвард Лукас

Нереалистичные замыслы и самообман ставят под угрозу безопасность, злят наших союзников и отнимают жизни у украинцев.

Военный конфликт на Украине обнажил последствия трех десятилетий пребывания в иллюзиях. Мы игнорировали угрозу, исходившую от России, и подрывали боеспособность наших вооруженных сил. Мы ввязались в две войны по осознанному выбору – в Ираке и Афганистане – и проиграли их. Мы прикрывали свои слабые места громкой саморекламой, лозунгами ("глобальная Британия") и ловкими трюками. А теперь мы все яснее видим горькую реальность. Мы столкнулись с последствиями войны по необходимости – с непосредственным военным вызовом, который Россия бросила европейской структуре безопасности. Но наши ослабленные вооруженные силы уже не в состоянии выполнить обязательства по защите нас самих и наших союзников.

Как отметило немецкое издание Table Media, альянс НАТО настолько обеспокоен чрезмерной нагрузкой на вооруженные силы Великобритании, что попросил Германию возглавить новое формирование сил оперативного реагирования –Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО – в 2023 году.

Великобритания должна предоставить пять тысяч своих военнослужащих по требованию в течение двух-пяти дней. Что еще важнее, эти солдаты не могут быть задействованы ни в каких иных миссиях. Между тем в вооруженных силах Великобритании часто бывает так, что одни из тех же солдаты выполняют сразу несколько функций, порой противоречащих друг другу. И НАТО видит это. Просто позор, что наши союзники предпочли отдать руководство объединенной оперативной группой Германии с ее слабой армией, а не нашим вооруженным силам.

Министерство обороны настаивает, что Великобритания готова выполнить это свое обязательство, хотя НАТО уже обратилось с просьбой к Берлину. Тем не менее, по всей нашей военной машине одна за другой выскакивают заклепки, и, как сказал аналитик в области обороны Фрэнсис Туса (Francis Tusa), "магическое мышление усиливается".

Наиболее заметным образом это проявляется в помощи, которую мы обещаем Украине. Те 14 "Челленджеров", которые мы отправляем Киеву, составляют от трети до половины нашего парка танков, готовых к использованию. Большая часть нашего танкового парка, в котором на вооружении формально стоят около 200 этих гигантских смертоносных машин, сейчас ржавеет на складах. Мы также пообещали предоставить 30 самоходных артиллерийских установок AS-90. Но выясняется, что сейчас мы можем дать только восемь, а еще 16 находятся в других местах "в различной степени готовности". Разумеется, это станет большим утешением для украинцев, которые нуждаются в них прямо сейчас.

В прошлом году это "перенапряжение" вынудило нас вернуть на родину две тысячи солдат сил прикрытия, которые находились в Эстонии. Военным, которые до сих пор там остаются, не хватает вооружения и боеприпасов: наши жалкие "запасы оружия" хранятся в Великобритании. А наша программа подготовки попросту никуда не годится.

Министр обороны Бен Уоллес (Ben Wallace) жалуется, что Соединенные Штаты больше не воспринимают нас как первоклассную военную силу. Однако в своем лихорадочном лоббировании увеличений военного бюджета он и его склочные генералы упускают самое важное. По-настоящему поразительным в этой истории является то, что пока наша армия не может (и Уоллес это признает) развернуть всего одно боеспособное подразделение, Польша в состоянии развернуть четыре. Польша намного меньше и беднее Великобритании, однако она расставляет приоритеты и тратит средства намного разумнее. То же самое можно сказать и о других странах, таких как Австралия. Хотя ее военно-воздушные силы намного меньше наших, их боеспособность выше.

Как сказал бывший директор Стратегического командования Эдвард Стрингер (Edward Stringer), наш подход можно сравнить с попытками вырастить рододендрон среднего размера путем обрезки большого растения. В конце концов вы получаете множество корней и очень мало листвы. Вместо этого нам необходимо пересмотреть наш подход примерно так же, как мы это сделали после катастрофических Крымской и Англо-бурских войн. Нам необходимо сосредоточиться на нашей важнейшей обязанности – на защите Европы в составе НАТО, – а не на проведении миссий в далеких странах, где мы всегда будем слишком малочисленными и слишком слабыми, чтобы существенно изменить ситуацию.

В краткосрочной перспективе мы должны заняться пополнением запасов оружия с таким же рвением, которое когда-то продемонстрировал лорд Бивербрук – газетный магнат, чей безжалостный подход к производству самолетов спас нас в 1940 году. Военная спецоперация России теперь подкрепляется экономикой, поставленной на военные рельсы. А мы все еще цепляемся за привычки мирной жизни.

Сейчас время не на нашей стороне. Наши союзники испытывают все больше раздражения, видя расхождения между нашими высокопарными заявлениями и скудными возможностями. Более того, пока мы пребываем в нерешительности и фантазируем, Украина истекает кровью. Худшее еще впереди, потому что Россия настроилась на борьбу на истощение. К тому времени, когда западные союзники предоставят свои самолеты, у Украины уже может не остаться пилотов, чтобы на них летать.

Великобритания действительно может гордиться той ролью, которую она сыграла в начале этого конфликта. Она отправила противотанковые ракеты и системы противовоздушной обороны, которые позволили затормозить первоначальное наступление России. Однако с тех пор основная помощь поступает от Соединенных Штатов, и другие европейские страны стараются следовать их примеру, пока мы покровительственно похлопываем украинцев по плечу. Президент Эммануэль Макрон, например, провел три продолжительные встречи с руководителями предприятий военно-промышленного комплекса своей страны, чтобы попытаться устранить "узкие места" и увеличить производство. В Великобритании подобные дискуссии пока только начинаются.

У нас еще есть шанс выйти сухими из воды. Если весеннее наступление России застопорится, а последующее контрнаступление Украины окажется успешным, уже к лету Владимир Путин столкнется с серьезными военными неудачами. И это породит недовольство в его вооруженных силах.

Перспектива катастрофы масштабов 1917 года, когда царская армия распалась, еще больше повысит политическую температуру в Москве, где влиятельные группы, поддерживаемые частными военными компаниями, уже маневрируют в попытке подготовиться к тому моменту, когда болеющий, изолированный и обманутый своими советниками российский лидер станет уязвимым. Путину – или, что гораздо более вероятно, новому руководству страны – придется договариваться о перемирии и идти на уступки с позиций слабости.

Тем не менее, мы должны остерегаться магического мышления. Побежденная Россия будет крайне нестабильной и мстительной. Кроме того, Москва все еще может подчинить Украину с помощью грубой силы, завоевав ее территории и заполучив иные трофеи. Каким бы ни оказался исход конфликта на Украине, Европа будет опасным местом. И наша оборона сейчас до опасного слаба.