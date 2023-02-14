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ТАСС

Путин уверен в победе России

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Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава государства поддержал тезис лидера КПРФ Геннадия Зюганова, касающийся уже идеологического противостояния России и Запада

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым выразил уверенность в том, что Россия победит в нынешнем противостоянии.

"Мы обязаны победить и победим", - заявил в беседе в понедельник Зюганов, говоря о борьбе с нацистами и с Европой, попавшей под пяту американцев. Путин в ответ согласился с ним. "Так и будет", - уверен глава государства.

Президент поддержал и другой тезис Зюганова - касающийся уже идеологического противостояния России и Запада. "Работа с детьми-школьниками, учителями исключительно важное значение имеет. Там многим мозги вывихнули за счет этой грязной нацистской пропаганды", - посетовал лидер КПРФ, говоря о детях в Донбассе. "Да", - подтвердил в ответ Путин.

Как считает Зюганов, "борьба с нацистами, фашистами сегодня приобретает судьбоносное значение". "Я вот 20 лет в Совете Европы отработал, я никогда не предполагал, что Европа может настолько попасть под пяту американцев. А они просто обнаглели", - считает политик. 

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Страны
Россия
США
Персоны
Зюганов Геннадий
Путин Владимир
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