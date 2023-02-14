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ТАСС

Польша отдала Украине 250 танков Т-72

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Польский танк PT-91
Польский танк PT-91.
Источник изображения: © CC0 / Public Domain Sgt. Andres Chandler

Президент Матеуш Моравецкий отметил, что Варшава также намерена передать Киеву 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy, 14 Leopard

СТОКГОЛЬМ, 13 февраля. /ТАСС/. Польша передала Украине 250 танков Т-72, а в будущем передаст 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy и 14 Leopard. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Стокгольме после переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", - сказал он, заверив, что Польша по-прежнему будет активно поддерживать Украину.

Польша была одной из первых стран, выступивших за отправку Украине современных танков. Варшава активно продвигала эту инициативу, предлагая сформировать танковую коалицию стран, чтобы совместно оказать Киеву такую поддержку. 25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия, США и Франция.

Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. Сейчас украинская сторона требует от Германии поставок истребителей. 

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Продукция
Leopard-2
PT-91
Т-72
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