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ТАСС

СМИ: Австрия не будет обучать украинских военных управлению танками Leopard 2

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Танк Leopard 2
Танк Leopard 2.
Источник изображения: AP Photo/ Martin Meissner

Глава Минобороны страны Клаудия Таннер назвала вопрос поддержки Украины "суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов"

ВЕНА, 13 февраля. /ТАСС/. Австрия не намерена предоставлять свои полигоны для обучения украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2 германского производства. Об этом в понедельник сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на заявление министра обороны страны Клаудии Таннер.

Глава оборонного ведомства республики подтвердила отказ Вены обучать бойцов ВСУ обращению с германскими танками в письменном заявлении для телеканала. Таннер назвала вопрос поддержки Украины "суверенным решением каждого государства в рамках собственных законов", апеллируя к закрепленному в конституции нейтральному статусу Австрии.

В составе вооруженных сил Австрии есть один танковый батальон, на его вооружении стоят 48 танков Leopard 2. Боевые машины также используются для обучения танкистов из Венгрии и Чехии.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В тот же день правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили Великобритания, Норвегия, Польша и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств. 

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Великобритания
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Норвегия
Польша
США
Украина
Франция
Чехия
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
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