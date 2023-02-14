Кабмин ФРГ пока не знает, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины

Официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что об этом говорить слишком рано

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает, что пока рано говорить о какой-либо конкретике относительно гарантий безопасности для Украины. Как утверждал официальный представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт в понедельник в Берлине, условий для серьезных переговоров пока нет, но Россия якобы может их создать.

"Слишком рано говорить о том, как такие гарантии могут выглядеть", - отметил он.

По его словам, со стороны третьих стран готовность к посредничеству есть, но Берлин в настоящий момент не видит "принципиальных предпосылок" для таких переговоров. "У России каждый день есть возможность для того, чтобы такие условия создать", - сказал он.

Как говорил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью телеканалу "Звезда", Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что украинские власти весной прошлого года прекратили переговоры о мире внезапно, "как по команде сверху".