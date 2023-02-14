В НАТО признали "невообразимые масштабы украинского конфликта"

Exxpress: НАТО не готова к таким масштабам военных действий, как на Украине

НАТО не готова к вооруженному столкновению с Россией, сообщает Exxpress со ссылкой на главнокомандующего объединенными силами в Европе Кристофера Каволи. Альянс всегда опирался на американский ВПК, однако его производственных мощностей не хватает даже для поддержки Украины, не то что всей Атлантики.

Значительные людские потери и небывалый расход боеприпасов в конфликте на Украине беспокоят высших командиров НАТО. Генерал Кристофер Каволи (Christopher Cavoli), главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе, признает: к таким масштабным боевым действиям западный оборонительный альянс не готов.

Размах и интенсивность боев на Украине стали сюрпризом даже для НАТО. Напрашивается вопрос: способен ли альянс в принципе вести широкомасштабные военные действия против России? Впервые на него откровенно ответил генерал Кристоф Каволи, Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, выступая на форуме по безопасности в Швеции

"Масштаб украинского конфликта просто невообразим"

Несмотря на то, что после конца холодной войны блок НАТО вырос численно и теперь имеет в своих рядах 30 государств, его объединенные вооруженные силы постоянно сокращались. Оборонительный альянс был образован в 1949 года с целью предотвращения возможного советского вторжения в Западную Европу. Но с распадом СССР такая угроза миновала.

"Масштаб украинского конфликта просто невообразим, — цитирует Кристофера Каволи информационный портал Business Insider. — С начала спецоперации русские расходовали в среднем более 20 тысяч артиллерийских снарядов в день".

К боевым действиям такого размаха блок НАТО не был готов. "Масштаб этих боевых действий абсолютно несоизмерим с нашими прежними представлениями, — отметил Каволи. — Но реальность такова, и мы должны ей соответствовать".

Арсеналы НАТО небезграничны

По его словам, нынешняя ситуация заставляет сделать один важный вывод: широкомасштабное и интенсивное ведение боевых действий как сейчас на Украине нуждается в соответствующей военной промышленности, способной поставлять в необходимых количествах вооружение и другие материально-технические средства. А такой развитой промышленности больше нет. За последние 30 лет европейские государства во все большей степени полагались на США. Но даже там ВПК работает сейчас на пределе своих возможностей. Все участвующие в украинском кризисе стран — США, Россия и государства ЕС — стремятся вновь нарастить производство артиллерийских снарядов, после того как после окончания холодной войны они сократили запасы боеприпасов и число профильных заводов.

"Производственные мощности по-прежнему необходимы, абсолютно необходимы, — подчеркнул Каволи. — Хорошо отлаженная и гибкая промышленная база так же важна, как и численность войск".

"Отчаянные попытки НАТО раздобыть оружие и боеприпасы для Украины свидетельствуют о том, что арсеналы альянса небезграничны, — пишет Business Insider. — США лучше всех подготовлены к затяжному вооруженному конфликту, но даже там оружейной промышленности понадобятся годы, чтобы нарастить производство артиллерийских снарядов в достаточной мере".

Мягкая сила не может заменить силу военную

Каволи опроверг бытовавшее до последнего времени в Германии и других странах представление о том, что мягкая сила, под которой понимают дипломатию, якобы заменила силу военную. "Жесткая сила — это реальность", — заявил Каволи. Хотя дипломатия, электронное ведение войны и экономическая мощь важны, но "главным и неизменным компонентом любого вооруженного столкновения была и остается жесткая сила, и в этом отношении мы должны быть на высоте. Если противник идет на вас с танком, то и у вас должен быть танк".

На фоне неожиданных военных успехов Украины создалось впечатление, что "качество может победить количество". Но тут есть одна проблема: качеству нужно время, чтобы одолеть количество, но "за это время, как правило, приходится платить территориями. Чтобы применить этот метод, нужно иметь пространство, которое мы смогли бы обменять на время. Такое пространство есть не у всех из нас, и это мы должны компенсировать стратегией и планированием".

Эти слова можно рассматривать как признание того, что у НАТО в случае российского вторжения в прибалтийские государства не будет необходимого времени, чтобы оказать им помощь. Небольшие государства, соседствующие с Россией, лишены стратегической глубины.

НАТО зависит от поддержки США

После окончания холодной войны блок НАТО участвовал во многих военных операциях. Самолеты НАТО осуществляли бомбардировки в 1999 году в Сербии и в 2011 году — в Ливии. Кроме того, альянс посылал войска с миротворческими миссиями в Боснию и Косово и воевал на стороне вооруженных сил США в Афганистане.

Однако все это были небольшие операции с ограниченным числом войск, самолетов и боеприпасов. Но уже тогда было ясно: НАТО зависит от поддержки США. Так, например, у военно-воздушных сил НАТО в Ливии уже через месяц закончились управляемые авиабомбы.