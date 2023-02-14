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ТАСС

НАТО намерена создать более сильную армию Украины после любого завершения конфликта

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET

Столтенберг заявил, что украинская армия должна быть полностью переведена на стандарты альянса

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. НАТО считает необходимым создать еще более сильную армию на Украине после любого завершения текущего конфликта и полностью перевести ее на стандарты НАТО. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Когда этот конфликт закончится тем или иным путем, мы (имеется в виду НАТО - прим. ТАСС) должны гарантировать, что Украина сможет в будущем защищать себя, - заявил он. - Мы должны усилить Украину путем обучения и перевода украинской армии с доктрины и вооружения советских времен на натовские стандарты и возможности, совместимые с военными НАТО. "Мы должны обеспечить Украину еще более сильной армией после того, как какое-либо мирное соглашение будет заключено, чтобы предотвратить новое большое нападение", - сказал Столтенберг.

Одной из целей Специальной военной операции (СВО) России на Украине является демилитаризация этой территории. Ранее российское руководство неоднократно заявляло, что все задачи СВО будут выполнены. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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