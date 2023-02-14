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Российская орбитальная станция получит роботов

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Госкорпорация "Роскосмос"/ТАСС

Робототехнические средства и дополненную реальность будут использовать на перспективной Российской орбитальной станции (РОС). О получении роботов заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил в интервью ТАСС.

«Чтобы облегчить труд человека на орбите, на борту РОС будут созданы робототехнические средства, планируется использовать технологии виртуальной и дополненной реальности», — сказал он.

Ранее стало известно, что Совет главных конструкторов РКК «Энергия» рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

В январе гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что развертывание Российской орбитальной станции планируют начать в 2027 году. РОС нужна для поддержания российской пилотируемой космонавтики после окончания эксплуатации МКС.

В ноябре 2022 года эксперт по космической тематике Дмитрий Струговец предположил, что участие России в проекте МКС до 2028 года означает, что РОС вряд ли начнет работу до 2030 года.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Робот
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