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Польша надеется, что поставка Турции F-16 поможет Швеции с членством в НАТО

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Празднование Дня независимости Латвии
Празднование Дня независимости Латвии.
Источник изображения: © Sputnik

Поставка в Турцию Соединенными Штатами истребителей F-16 поможет убедить Анкару дать согласие на присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, сказал Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши, на пресс-конференции в Стокгольме.

"В настоящее время объявлен тендер в Турции на американские F-16, так что, может быть, это будет способом для того, чтобы найти общий знаменатель, и быть может, это будет способом для того, чтобы приблизить Турцию к правильному решению", — сказал Моравецкий в своем выступлении, которое транслировал польский ТВ-канал.

Совместная заявка Швеции и Финляндии на присоединение к НАТО одобрена 28 странами из 30, кроме Венгрии и Турции. Ранее Анкара заявила, что может одобрить членство Финляндии в альянсе, но не Швеции. Мевлют Чавушоглу, руководитель МИД Турции при этом сообщал, что от Финляндии не поступало предложения по заявке, отдельной от Швеции.

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Страны
Венгрия
Польша
США
Турция
Финляндия
Швеция
Продукция
F-16
Проекты
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