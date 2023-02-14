ВС Эстонии продолжают программу закупки ЗРК средней дальности

ЦАМТО, 13 февраля. Вооруженные силы Эстонии в настоящее время реализуют второй этап программы закупки зенитных ракетных комплексов средней дальности, в котором участвуют ведущие зарубежные поставщики.

Как сообщил представитель Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI) Прийт Соосаар, во второй тур конкурса на поставку ЗРК вошли шесть претендентов. Как ожидается, решение о выборе поставщика будет принято весной.

П.Соосаар уточнил, что ВС Эстонии изначально не исключали из перечня претендентов на закупку ни одну из стран, за исключением России, Республики Беларусь и КНДР. В планы входит приобретение комплекса исходя их критериев наиболее низкой стоимости и лучших технических характеристик.

На вопрос, будет ли Эстония учитывать при выборе согласие страны-производителя на передачу оружия Украине, П.Соосаар ответил отрицательно. Система приобретается для защиты Эстонии, поэтому возможность получения разрешения на ее реэкспорт на решение не повлияет.

Поскольку на вооружении ВС Эстонии и ВС Латвии ЗРК средней дальности в настоящее время отсутствуют, летом прошлого года власти двух стран приняли решение приступить к их совместной закупке. В июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде министры обороны Эстонии и Латвии подписали протокол о намерениях по вопросу совместной закупки ЗРК средней дальности. В июле Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) и Министерство обороны Латвии подписали соглашение о совместных закупках. Представитель ECDI подтвердил, что проект закупки по-прежнему осуществляется совместно с Латвией.

В конце июля 2022 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Эстония может получить собственную систему ПВО средней дальности через три года. Решение о выделении средств, необходимых для закупки, было принято правительством страны при формировании госбюджета в сентябре 2022 года.

В настоящее время ВС Эстония совместно с Польшей осуществляют закупку переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Перун". Контракт был подписан в сентябре 2022 года. Первые поставки запланированы на вторую половину этого года.

На вооружении ВС Эстонии уже состоят ЗРК ближнего действия "Мистраль", а также буксируемые зенитные установки ЗУ-23-2.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Эстонии подготовили требования к новому ЗРК средней дальности в середине 2022 года. При закупке учитываются, в первую очередь, требования ВС страны, а также проводится оценка опыта применения средств ПВО в боевых действиях на Украине.

Процесс закупки от имени оборонных ведомств двух стран осуществит центр ECDI, который провел всестороннее исследование рынка, составил закупочную документацию и опубликовал информацию о совместных закупках с Латвией.

По информации представителя центра, в состав ЗРК войдут пусковые установки, РЛС и пункты управления, а также другие компоненты. Мобильная система должна обеспечить поражение воздушных целей, включая самолеты, вертолеты, БЛА, крылатые ракеты и барражирующие боеприпасы, на дальности не менее 30 км.