Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта

Страны альянса рассмотрят этот вопрос на встрече в Брюсселе 14-15 февраля, отметил генсек

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО обсудят на встрече в Брюсселе 14-15 февраля возможность поставок самолетов Украине, но это потребует много времени. Об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии министерской встречи.

"Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, - это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участницей конфликта. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, но нужно понимать, что это потребует значительного времени, а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства", - сказал он.-