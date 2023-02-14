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ТАСС

Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: EPA-EFE/ FABIO FRUSTACI

Страны альянса рассмотрят этот вопрос на встрече в Брюсселе 14-15 февраля, отметил генсек

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Министры обороны НАТО обсудят на встрече в Брюсселе 14-15 февраля возможность поставок самолетов Украине, но это потребует много времени. Об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии министерской встречи.

"Нужно четко различать: отправка самолетов НАТО с пилотами, чтобы обеспечить бесполетную зону на Украине, - это участие НАТО в конфликте, поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участницей конфликта. Эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны НАТО, но нужно понимать, что это потребует значительного времени, а Украине нужны срочные поставки, поэтому мы должны быть уверены, что все страны выполнят уже взятые на себя обязательства", - сказал он.- 

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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1 комментарий
№1
14.02.2023 18:35
Цитата, q
поставки самолетов украинцам не сделают НАТО участницей конфликта.

Это всё равно что обьявить международные наркокартели не причастными и не виновными в наркобизнесе, они же непосредственно не продают наркотики наркоманам, а только поставляют его в страну крупными партиями в несколько тонн...
0
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