Турки об американском вторжении: США за 96 часов оккупируют лишь курятник

Читатели Haber7 уверены, что США собираются оккупировать Турцию

США еще в 2002 году смоделировали военное вторжение в государство, пострадавшее от землетрясений. Вероятно, целью была Турция, пишет Haber7. Читатели портала согласны с этим: хоть страна-мишень названа не была, совпадений слишком много. Но они уверены, что просто так оккупировать их страну у США не получится.

В учениях под названием "Вызов тысячелетия", проведенных США в 2002 году, имели место сценарии наподобие бедствия, которое Турция переживает сегодня, и было смоделировано, что после землетрясения в стране-мишени произойдет государственный переворот и оккупация.

В то время как Турция пытается залечить раны и спасти своих граждан, оказавшихся под развалинами вследствие сильных землетрясений в Кахраманмараше, всплыло одно примечательное событие, связанное с США. В ходе учений под названием "Вызов тысячелетия" (Millennium Challenge), проведенных Америкой в 2002 году, был отработан сценарий оккупации неназванной страны после землетрясения.

"Ближневосточная страна, пережившая сильное землетрясение"

Согласно полученным сведениям, маневры "Вызов тысячелетия — 2002" были проведены Межвидовым командованием Вооруженных сил США с 24 июля по 15 августа 2002 года в форме виртуальных учений. Американская армия была "Синей командой", тогда как "Красная команда", квалифицированная как "вражеская страна", не была названа. При этом "Красная команда" описывалась следующим образом: "страна на Ближнем Востоке", "испытывает проблемы с островным государством", "проживает много беженцев", "пережила сильное землетрясение".

В ходе маневров, которые обошлись в 250 миллионов долларов, американская армия, разделившаяся на две команды, сражалась в виртуальной среде по заданному сценарию.

В 752-страничном отчете об учениях, опубликованном под заголовком "Межвидовое командование Вооруженных сил США: Вызов тысячелетия — 2002 (отчет об эксперименте)" (US Joint Forces Command Millennium Challenge 2002: Experiment Report), описывается следующий сценарий.

В стране "Красной команды" происходит сильное землетрясение. Страна, охваченная внутренними беспорядками после бедствия, просит международной помощи. Вслед за запросом о помощи американская армия направляется в эту страну. При этом поставляется большое количество военного снаряжения. Когда "красная" страна видит крупное военное присутствие, между военными двух стран вспыхивает конфликт. Он перерастает в войну, и американская армия оккупирует "красную" страну в течение 96 часов.

На 12-й странице отчета присутствует симуляция оккупации "красной" страны после землетрясения. Согласно ей, страна-мишень переживает стихийное бедствие, и острова, которые с правовой точки зрения не принадлежат ей, переходят к синей команде.

Случайны ли числа?

То, какую страну символизирует красная команда, четко не указывается. Вместе с тем цифры, связанные с данными учениями, рассматриваемыми как "план оккупации Турции со стороны США", также имеют глубокий смысл.

Так, дата начала американских учений — 24 июля. Иными словами, годовщина подписания Лозаннского мирного договора. Продолжительность учений — 22 дня. Именно за такой срок Турция разгромила греческих захватчиков в битве при Сакарье в 1921 году.

Еще одна показательная цифра: американские силы оккупировали "красную" страну за 96 часов. Известно, что единственной армией в мире, которая смогла выполнить приказ о мобилизации за 96 часов во время учений, были Вооруженные силы Турции.

Отставной контр-адмирал Джихат Яйджи обратил внимание на риторику о "перевороте"

Глава Турецкого центра морских и глобальных стратегий (TÜRK-DEGS), преподаватель Стамбульского университета Топкапы, отставной контр-адмирал, доцент Джихат Яйджи (Cihat Yaycı) отмечает, что рассматриваемые учения берут на прицел Турцию. Эксперт резюмирует американские маневры следующим образом.

"Страна-мишень контролирует некоторые морские пути. У нее серьезные проблемы в отношениях с островным государством. В этой стране происходит сильнейшее землетрясение. Гражданское правительство не может бороться с бедствием, и в обстановке хаоса вмешивается армия. Озвучивается призыв о международной помощи. США требуют, чтобы помощь оказывали американские военные. В результате между армией страны-мишени, которая скептически относится к количеству и действиям американских солдат, въезжающих в страну, и ВС США вспыхивает война. И страна в течение 96 часов подлежит оккупации", — напоминает отставной контр-адмирал.

Далее Джихат Яйджи продолжил: "Американские геологи, как и турецкие ученые, вполне естественно, предсказали землетрясение в регионе на основе имеющихся данных. Вооруженные силы США разработали сценарий в соответствии с этим прогнозом и спланировали учения, в которых страна, противостоящая США, была названа страной-мишенью. Однако Associated Press утверждает, что этой страной является Турция. Это учения не НАТО, это учения США. И Турция не была приглашена на эти маневры в 2002 году".

Обращая внимание на тот факт, что, по сценарию, после крупного землетрясения в стране возникают внутренние беспорядки и вооруженные силы захватывают власть на том основании, что гражданское правительство не справилось со своей миссией, Яйджи добавляет: "В Турции тоже в настоящее время раздаются призывы об объявлении военного положения по всей стране. Важно не проглядеть эту стадию".

Что будут делать с помощью авианосца?

В дальнейшем эксперт коснулся предложения американской стороны об отправке авианосца "Джордж Буш" в Турцию, переживающей последствия тяжелейшего землетрясения, заметив: "Военно-морские силы Турецкой Республики якобы исчерпали свои возможности, что послужило поводом для вызова военно-морских сил извне. Но об этом и речи не идет. Кроме того, землетрясение затронуло только Искендерун, имеющий выход к морю. Все остальные регионы — материковые зоны. Что здесь делать с помощью авианосца? Зачем нам авианосец? Есть ли на данный момент ситуация за пределами возможностей турецких вооруженных сил?"

Кто выступает за прибытие корабля?

Сторонники Террористической организации фетхуллахистов (FETÖ) делали заявления о прибытии американского корабля, отметил Яйджи. "Когда я говорю об этом, фетхуллахисты нападают на меня. У нас возникает ощущение, что ведется какая-то игра. Разве может член FETÖ, Рабочей партии Курдистана думать о благе страны? Нет, разумеется", — заключил эксперт.

Комментарии читателей

Гость

В 2002-м США не знали, что Турция станет столь могущественной страной.

Мехмет

Наши граждане выгонят джонни, погребут их под завалами.

ахмет

Так вот вопрос: землетрясение устроили США?

Гость

США в своем мире грез и фантазий за 96 часов оккупируют лишь курятник.

Ахмет

Если бы у власти в нашей стране была Республиканская народная партия, они бы уже реализовали это на практике.

Ислам

Под "красной страной", совершенно ясно, подразумевается Турция, а в "синей команде" — Греция и НАТО.

СУТЬ.

США — значит оккупация стран с помощью хитрости, значит кровь и слезы!

али

Если американский авианосец приблизится, давайте потопим его.

Родина

Не надо принимать никакую помощь от США...

Социал-демократ

Тогда в эту игру вовлечены те, по чьей милости в нашей стране столько беженцев.

Самсунец5555

Этот авианосец — троянский конь.

желтый

В 2002 году этот план по Турции, может быть, и сработал бы, но сейчас Турция уже не та, что раньше.

Из Урфы

Американский авианосец нужно потопить ракетами "Атмаджа" (Atmaca) и "Тайфун" (Tayfun). Пусть он пойдет ко дну Средиземного моря.

Керем

Если Америка совершит такую ошибку, мы потопим в Средиземном море все авианосцы, которые идут и придут.

Гость

Ждем.

Хакан Унал

Турецкая армия — единственная в мире, численность которой неизвестна.

ХАОС...

Их цель — создать хаос, с помощью местных коллаборационистов вызвать внутренние беспорядки и анархию, без этого не будет оккупации...

гражданин

США — наш враг, но они еще не узнали турок, только попробуйте — и на земном шаре не останется такого места, как США.

Джем

Не позволяйте им войти в наши территориальные воды.

Хусейн

Из-за украинского военного конфликта Турция якобы закрыла проливы для военных кораблей. Так как же попал в Стамбул этот американский военный корабль, слоняющийся в Босфоре? Мы же закрыли проливы.

Кенан

Пусть приходят, попробуют. Они не найдут даже трупы своих военных.

Гость

США сами готовят свой конец.

Хадживат

Турция готова к войне. Жаль, нет ядерного оружия.

14533

Скорее всего, взорвали атомную бомбу под землей, тем самым вызвав землетрясение.

Ахмет

В этих учениях сначала выиграли "красные". Затем остановились и начали сначала.

Dgol

Какую войну США выиграли в одиночку...

дед

Беспокоит закрытие посольств.

Автор: Ялчин Ташбаши (Yalçın Taşbaşı)