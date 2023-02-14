Войти
ИноСМИ

Турки об американском вторжении: США за 96 часов оккупируют лишь курятник

697
0
0
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Mariam Zuhaib

Читатели Haber7 уверены, что США собираются оккупировать Турцию

США еще в 2002 году смоделировали военное вторжение в государство, пострадавшее от землетрясений. Вероятно, целью была Турция, пишет Haber7. Читатели портала согласны с этим: хоть страна-мишень названа не была, совпадений слишком много. Но они уверены, что просто так оккупировать их страну у США не получится.

В учениях под названием "Вызов тысячелетия", проведенных США в 2002 году, имели место сценарии наподобие бедствия, которое Турция переживает сегодня, и было смоделировано, что после землетрясения в стране-мишени произойдет государственный переворот и оккупация.

В то время как Турция пытается залечить раны и спасти своих граждан, оказавшихся под развалинами вследствие сильных землетрясений в Кахраманмараше, всплыло одно примечательное событие, связанное с США. В ходе учений под названием "Вызов тысячелетия" (Millennium Challenge), проведенных Америкой в 2002 году, был отработан сценарий оккупации неназванной страны после землетрясения.

"Ближневосточная страна, пережившая сильное землетрясение"

Согласно полученным сведениям, маневры "Вызов тысячелетия — 2002" были проведены Межвидовым командованием Вооруженных сил США с 24 июля по 15 августа 2002 года в форме виртуальных учений. Американская армия была "Синей командой", тогда как "Красная команда", квалифицированная как "вражеская страна", не была названа. При этом "Красная команда" описывалась следующим образом: "страна на Ближнем Востоке", "испытывает проблемы с островным государством", "проживает много беженцев", "пережила сильное землетрясение".

В ходе маневров, которые обошлись в 250 миллионов долларов, американская армия, разделившаяся на две команды, сражалась в виртуальной среде по заданному сценарию.

В 752-страничном отчете об учениях, опубликованном под заголовком "Межвидовое командование Вооруженных сил США: Вызов тысячелетия — 2002 (отчет об эксперименте)" (US Joint Forces Command Millennium Challenge 2002: Experiment Report), описывается следующий сценарий.

В стране "Красной команды" происходит сильное землетрясение. Страна, охваченная внутренними беспорядками после бедствия, просит международной помощи. Вслед за запросом о помощи американская армия направляется в эту страну. При этом поставляется большое количество военного снаряжения. Когда "красная" страна видит крупное военное присутствие, между военными двух стран вспыхивает конфликт. Он перерастает в войну, и американская армия оккупирует "красную" страну в течение 96 часов.

На 12-й странице отчета присутствует симуляция оккупации "красной" страны после землетрясения. Согласно ей, страна-мишень переживает стихийное бедствие, и острова, которые с правовой точки зрения не принадлежат ей, переходят к синей команде.

Случайны ли числа?

То, какую страну символизирует красная команда, четко не указывается. Вместе с тем цифры, связанные с данными учениями, рассматриваемыми как "план оккупации Турции со стороны США", также имеют глубокий смысл.

Так, дата начала американских учений — 24 июля. Иными словами, годовщина подписания Лозаннского мирного договора. Продолжительность учений — 22 дня. Именно за такой срок Турция разгромила греческих захватчиков в битве при Сакарье в 1921 году.

Еще одна показательная цифра: американские силы оккупировали "красную" страну за 96 часов. Известно, что единственной армией в мире, которая смогла выполнить приказ о мобилизации за 96 часов во время учений, были Вооруженные силы Турции.

Отставной контр-адмирал Джихат Яйджи обратил внимание на риторику о "перевороте"

Глава Турецкого центра морских и глобальных стратегий (TÜRK-DEGS), преподаватель Стамбульского университета Топкапы, отставной контр-адмирал, доцент Джихат Яйджи (Cihat Yaycı) отмечает, что рассматриваемые учения берут на прицел Турцию. Эксперт резюмирует американские маневры следующим образом.

"Страна-мишень контролирует некоторые морские пути. У нее серьезные проблемы в отношениях с островным государством. В этой стране происходит сильнейшее землетрясение. Гражданское правительство не может бороться с бедствием, и в обстановке хаоса вмешивается армия. Озвучивается призыв о международной помощи. США требуют, чтобы помощь оказывали американские военные. В результате между армией страны-мишени, которая скептически относится к количеству и действиям американских солдат, въезжающих в страну, и ВС США вспыхивает война. И страна в течение 96 часов подлежит оккупации", — напоминает отставной контр-адмирал.

Далее Джихат Яйджи продолжил: "Американские геологи, как и турецкие ученые, вполне естественно, предсказали землетрясение в регионе на основе имеющихся данных. Вооруженные силы США разработали сценарий в соответствии с этим прогнозом и спланировали учения, в которых страна, противостоящая США, была названа страной-мишенью. Однако Associated Press утверждает, что этой страной является Турция. Это учения не НАТО, это учения США. И Турция не была приглашена на эти маневры в 2002 году".

Обращая внимание на тот факт, что, по сценарию, после крупного землетрясения в стране возникают внутренние беспорядки и вооруженные силы захватывают власть на том основании, что гражданское правительство не справилось со своей миссией, Яйджи добавляет: "В Турции тоже в настоящее время раздаются призывы об объявлении военного положения по всей стране. Важно не проглядеть эту стадию".

Что будут делать с помощью авианосца?

В дальнейшем эксперт коснулся предложения американской стороны об отправке авианосца "Джордж Буш" в Турцию, переживающей последствия тяжелейшего землетрясения, заметив: "Военно-морские силы Турецкой Республики якобы исчерпали свои возможности, что послужило поводом для вызова военно-морских сил извне. Но об этом и речи не идет. Кроме того, землетрясение затронуло только Искендерун, имеющий выход к морю. Все остальные регионы — материковые зоны. Что здесь делать с помощью авианосца? Зачем нам авианосец? Есть ли на данный момент ситуация за пределами возможностей турецких вооруженных сил?"

Кто выступает за прибытие корабля?

Сторонники Террористической организации фетхуллахистов (FETÖ) делали заявления о прибытии американского корабля, отметил Яйджи. "Когда я говорю об этом, фетхуллахисты нападают на меня. У нас возникает ощущение, что ведется какая-то игра. Разве может член FETÖ, Рабочей партии Курдистана думать о благе страны? Нет, разумеется", — заключил эксперт.

Комментарии читателей

Гость

В 2002-м США не знали, что Турция станет столь могущественной страной.

Мехмет

Наши граждане выгонят джонни, погребут их под завалами.

ахмет

Так вот вопрос: землетрясение устроили США?

Гость

США в своем мире грез и фантазий за 96 часов оккупируют лишь курятник.

Ахмет

Если бы у власти в нашей стране была Республиканская народная партия, они бы уже реализовали это на практике.

Ислам

Под "красной страной", совершенно ясно, подразумевается Турция, а в "синей команде" — Греция и НАТО.

СУТЬ.

США — значит оккупация стран с помощью хитрости, значит кровь и слезы!

али

Если американский авианосец приблизится, давайте потопим его.

Родина

Не надо принимать никакую помощь от США...

Социал-демократ

Тогда в эту игру вовлечены те, по чьей милости в нашей стране столько беженцев.

Самсунец5555

Этот авианосец — троянский конь.

желтый

В 2002 году этот план по Турции, может быть, и сработал бы, но сейчас Турция уже не та, что раньше.

Из Урфы

Американский авианосец нужно потопить ракетами "Атмаджа" (Atmaca) и "Тайфун" (Tayfun). Пусть он пойдет ко дну Средиземного моря.

Керем

Если Америка совершит такую ошибку, мы потопим в Средиземном море все авианосцы, которые идут и придут.

Гость

Ждем.

Хакан Унал

Турецкая армия — единственная в мире, численность которой неизвестна.

ХАОС...

Их цель — создать хаос, с помощью местных коллаборационистов вызвать внутренние беспорядки и анархию, без этого не будет оккупации...

гражданин

США — наш враг, но они еще не узнали турок, только попробуйте — и на земном шаре не останется такого места, как США.

Джем

Не позволяйте им войти в наши территориальные воды.

Хусейн

Из-за украинского военного конфликта Турция якобы закрыла проливы для военных кораблей. Так как же попал в Стамбул этот американский военный корабль, слоняющийся в Босфоре? Мы же закрыли проливы.

Кенан

Пусть приходят, попробуют. Они не найдут даже трупы своих военных.

Гость

США сами готовят свой конец.

Хадживат

Турция готова к войне. Жаль, нет ядерного оружия.

14533

Скорее всего, взорвали атомную бомбу под землей, тем самым вызвав землетрясение.

Ахмет

В этих учениях сначала выиграли "красные". Затем остановились и начали сначала.

Dgol

Какую войну США выиграли в одиночку...

дед

Беспокоит закрытие посольств.

Автор: Ялчин Ташбаши (Yalçın Taşbaşı)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Турция
Персоны
Буш Джордж
Проекты
NATO
Авианосец
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
06.04.2022
Атомные авианосцы ВМС США потихоньку приказывают Украине долго жить
07.07.2021
Учения на встречных курсах
24.06.2021
Военные РФ развернули британский эсминец от госграницы в Черном море
01.10.2014
Последний выстрел в Сараево
25.01.2012
Машин все меньше, они все старше — часть II
19.12.2011
Поход вокруг Европы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 22:42
  • 44710
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.02 21:54
  • 137
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 14.02 18:35
  • 1
Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта
  • 14.02 18:26
  • 1
Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана
  • 14.02 16:36
  • 0
Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси
  • 14.02 13:10
  • 1
Контроль низко летящих целей.
  • 14.02 12:42
  • 5
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 14.02 09:58
  • 2
В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК
  • 14.02 09:13
  • 2403
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.02 04:33
  • 1
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 14.02 01:31
  • 2
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 13.02 22:06
  • 1
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих