Турки об американском вторжении: США за 96 часов оккупируют лишь курятник

Читатели Haber7 уверены, что США собираются оккупировать Турцию
США еще в 2002 году смоделировали военное вторжение в государство, пострадавшее от землетрясений. Вероятно, целью была Турция, пишет Haber7. Читатели портала согласны с этим: хоть страна-мишень названа не была, совпадений слишком много. Но они уверены, что просто так оккупировать их страну у США не получится.
В учениях под названием "Вызов тысячелетия", проведенных США в 2002 году, имели место сценарии наподобие бедствия, которое Турция переживает сегодня, и было смоделировано, что после землетрясения в стране-мишени произойдет государственный переворот и оккупация.
В то время как Турция пытается залечить раны и спасти своих граждан, оказавшихся под развалинами вследствие сильных землетрясений в Кахраманмараше, всплыло одно примечательное событие, связанное с США. В ходе учений под названием "Вызов тысячелетия" (Millennium Challenge), проведенных Америкой в 2002 году, был отработан сценарий оккупации неназванной страны после землетрясения.
"Ближневосточная страна, пережившая сильное землетрясение"
Согласно полученным сведениям, маневры "Вызов тысячелетия — 2002" были проведены Межвидовым командованием Вооруженных сил США с 24 июля по 15 августа 2002 года в форме виртуальных учений. Американская армия была "Синей командой", тогда как "Красная команда", квалифицированная как "вражеская страна", не была названа. При этом "Красная команда" описывалась следующим образом: "страна на Ближнем Востоке", "испытывает проблемы с островным государством", "проживает много беженцев", "пережила сильное землетрясение".
В ходе маневров, которые обошлись в 250 миллионов долларов, американская армия, разделившаяся на две команды, сражалась в виртуальной среде по заданному сценарию.
В 752-страничном отчете об учениях, опубликованном под заголовком "Межвидовое командование Вооруженных сил США: Вызов тысячелетия — 2002 (отчет об эксперименте)" (US Joint Forces Command Millennium Challenge 2002: Experiment Report), описывается следующий сценарий.
В стране "Красной команды" происходит сильное землетрясение. Страна, охваченная внутренними беспорядками после бедствия, просит международной помощи. Вслед за запросом о помощи американская армия направляется в эту страну. При этом поставляется большое количество военного снаряжения. Когда "красная" страна видит крупное военное присутствие, между военными двух стран вспыхивает конфликт. Он перерастает в войну, и американская армия оккупирует "красную" страну в течение 96 часов.
На 12-й странице отчета присутствует симуляция оккупации "красной" страны после землетрясения. Согласно ей, страна-мишень переживает стихийное бедствие, и острова, которые с правовой точки зрения не принадлежат ей, переходят к синей команде.
Случайны ли числа?
То, какую страну символизирует красная команда, четко не указывается. Вместе с тем цифры, связанные с данными учениями, рассматриваемыми как "план оккупации Турции со стороны США", также имеют глубокий смысл.
Так, дата начала американских учений — 24 июля. Иными словами, годовщина подписания Лозаннского мирного договора. Продолжительность учений — 22 дня. Именно за такой срок Турция разгромила греческих захватчиков в битве при Сакарье в 1921 году.
Еще одна показательная цифра: американские силы оккупировали "красную" страну за 96 часов. Известно, что единственной армией в мире, которая смогла выполнить приказ о мобилизации за 96 часов во время учений, были Вооруженные силы Турции.
Отставной контр-адмирал Джихат Яйджи обратил внимание на риторику о "перевороте"
Глава Турецкого центра морских и глобальных стратегий (TÜRK-DEGS), преподаватель Стамбульского университета Топкапы, отставной контр-адмирал, доцент Джихат Яйджи (Cihat Yaycı) отмечает, что рассматриваемые учения берут на прицел Турцию. Эксперт резюмирует американские маневры следующим образом.
"Страна-мишень контролирует некоторые морские пути. У нее серьезные проблемы в отношениях с островным государством. В этой стране происходит сильнейшее землетрясение. Гражданское правительство не может бороться с бедствием, и в обстановке хаоса вмешивается армия. Озвучивается призыв о международной помощи. США требуют, чтобы помощь оказывали американские военные. В результате между армией страны-мишени, которая скептически относится к количеству и действиям американских солдат, въезжающих в страну, и ВС США вспыхивает война. И страна в течение 96 часов подлежит оккупации", — напоминает отставной контр-адмирал.
Далее Джихат Яйджи продолжил: "Американские геологи, как и турецкие ученые, вполне естественно, предсказали землетрясение в регионе на основе имеющихся данных. Вооруженные силы США разработали сценарий в соответствии с этим прогнозом и спланировали учения, в которых страна, противостоящая США, была названа страной-мишенью. Однако Associated Press утверждает, что этой страной является Турция. Это учения не НАТО, это учения США. И Турция не была приглашена на эти маневры в 2002 году".
Обращая внимание на тот факт, что, по сценарию, после крупного землетрясения в стране возникают внутренние беспорядки и вооруженные силы захватывают власть на том основании, что гражданское правительство не справилось со своей миссией, Яйджи добавляет: "В Турции тоже в настоящее время раздаются призывы об объявлении военного положения по всей стране. Важно не проглядеть эту стадию".
Что будут делать с помощью авианосца?
В дальнейшем эксперт коснулся предложения американской стороны об отправке авианосца "Джордж Буш" в Турцию, переживающей последствия тяжелейшего землетрясения, заметив: "Военно-морские силы Турецкой Республики якобы исчерпали свои возможности, что послужило поводом для вызова военно-морских сил извне. Но об этом и речи не идет. Кроме того, землетрясение затронуло только Искендерун, имеющий выход к морю. Все остальные регионы — материковые зоны. Что здесь делать с помощью авианосца? Зачем нам авианосец? Есть ли на данный момент ситуация за пределами возможностей турецких вооруженных сил?"
Кто выступает за прибытие корабля?
Сторонники Террористической организации фетхуллахистов (FETÖ) делали заявления о прибытии американского корабля, отметил Яйджи. "Когда я говорю об этом, фетхуллахисты нападают на меня. У нас возникает ощущение, что ведется какая-то игра. Разве может член FETÖ, Рабочей партии Курдистана думать о благе страны? Нет, разумеется", — заключил эксперт.
Комментарии читателей
Гость
В 2002-м США не знали, что Турция станет столь могущественной страной.
Мехмет
Наши граждане выгонят джонни, погребут их под завалами.
ахмет
Так вот вопрос: землетрясение устроили США?
Гость
США в своем мире грез и фантазий за 96 часов оккупируют лишь курятник.
Ахмет
Если бы у власти в нашей стране была Республиканская народная партия, они бы уже реализовали это на практике.
Ислам
Под "красной страной", совершенно ясно, подразумевается Турция, а в "синей команде" — Греция и НАТО.
СУТЬ.
США — значит оккупация стран с помощью хитрости, значит кровь и слезы!
али
Если американский авианосец приблизится, давайте потопим его.
Родина
Не надо принимать никакую помощь от США...
Социал-демократ
Тогда в эту игру вовлечены те, по чьей милости в нашей стране столько беженцев.
Самсунец5555
Этот авианосец — троянский конь.
желтый
В 2002 году этот план по Турции, может быть, и сработал бы, но сейчас Турция уже не та, что раньше.
Из Урфы
Американский авианосец нужно потопить ракетами "Атмаджа" (Atmaca) и "Тайфун" (Tayfun). Пусть он пойдет ко дну Средиземного моря.
Керем
Если Америка совершит такую ошибку, мы потопим в Средиземном море все авианосцы, которые идут и придут.
Гость
Ждем.
Хакан Унал
Турецкая армия — единственная в мире, численность которой неизвестна.
ХАОС...
Их цель — создать хаос, с помощью местных коллаборационистов вызвать внутренние беспорядки и анархию, без этого не будет оккупации...
гражданин
США — наш враг, но они еще не узнали турок, только попробуйте — и на земном шаре не останется такого места, как США.
Джем
Не позволяйте им войти в наши территориальные воды.
Хусейн
Из-за украинского военного конфликта Турция якобы закрыла проливы для военных кораблей. Так как же попал в Стамбул этот американский военный корабль, слоняющийся в Босфоре? Мы же закрыли проливы.
Кенан
Пусть приходят, попробуют. Они не найдут даже трупы своих военных.
Гость
США сами готовят свой конец.
Хадживат
Турция готова к войне. Жаль, нет ядерного оружия.
14533
Скорее всего, взорвали атомную бомбу под землей, тем самым вызвав землетрясение.
Ахмет
В этих учениях сначала выиграли "красные". Затем остановились и начали сначала.
Dgol
Какую войну США выиграли в одиночку...
дед
Беспокоит закрытие посольств.
Автор: Ялчин Ташбаши (Yalçın Taşbaşı)