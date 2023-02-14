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ТАСС

Генсек НАТО назвал нынешнюю стадию конфликта на Украине "войной логистики"

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: AP Photo/ Olivier Matthys

Йенс Столтенберг призвал расширить возможности военного производства в странах альянса, чтобы как можно быстрее направлять Киеву технику и боеприпасы

БРЮССЕЛЬ, 13 февраля. /ТАСС/. Расход боеприпасов на Украине и их поставки в эту страну превышают возможности их производства в странах НАТО в разы. Как заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг, НАТО интенсивно работает с ВПК, чтобы создать условия для быстрого расширения производства боеприпасов, и эта тема будет обсуждаться на встрече министров обороны альянса в Брюсселе 14-15 февраля.

"Темп расходов боеприпасов на Украине превышает темп нашего производства", - сказал он, отметив, что, например, время ожидания производства определенных типов вооружений увеличилось с 12 до 18 месяцев. "То есть, если сегодня заказ будет размещен, вам придется его ждать не год, а полтора", - отметил он.

Столтенберг назвал нынешнюю стадию конфликта на Украине "войной логистики". "Скорость спасет жизни", - считает он, подчеркивая, что страны НАТО должны как можно быстрее поставлять Украине вооружения.

По словам генсека, у стран НАТО есть проблема производства, однако есть и стратегия ее решения. "Даже когда у вас есть предприятие, вы можете запустить больше смен, вы можете работать в выходные. Да, проблема есть, и она должна быть решена, у нас есть стратегия, как решить ее в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - отметил он.

Столтенберг также считает важным, чтобы страны НАТО начали закупать новые боеприпасы. "Франция, США уже сделали это. В краткосрочной перспективе промышленность может расширить производство, увеличив количество рабочих смен, но мы также должны строить новые заводы боеприпасов, делать новые инвестиции, чтобы мы добились значительного увеличения производства", - добавил он.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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