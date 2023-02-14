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ЦАМТО

Черногория опубликовала данные о военной помощи Украине

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Церемония вступления Черногории в НАТО, июнь 2017 года
Церемония вступления Черногории в НАТО, июнь 2017 года.
Источник изображения: Фото: Getty Images/Anadolu Agency

ЦАМТО, 13 февраля. Черногория с февраля 2022 года направила Украине помощь в виде оружия и военной техники на сумму более 10 млн. евро и намерена продолжать оказывать поддержку Киеву.

Об этом сообщили черногорскому новостному ресурсу Vijesti в правительстве и Министерстве обороны Черногории.

Данные о военной помощи, предоставленной Украине, ранее были засекречены, но запрет был снят после того, как Vijesti в конце января направили Минобороны запрос об информации о поставках. На вопрос, почему информация была засекречена, в Минобороны пояснили, что в прошлом году было решено, что из-за характера помощи и конфиденциальности информации о типах и количествах военной техники и вооружений, документы, связанные с пожертвованиями, должны быть засекречены. Запрет был снят в начале февраля 2023 года.

Согласно предоставленным данным, с февраля 2022 года правительство и Министерство обороны Черногории безвозмездно передали Украине семь пакетов гуманитарной и военной помощи, боеприпасов и вооружения. Ориентировочная стоимость поставок на данный момент составляет 10,063 млн. евро.

Первый отправленный на Украину пакет помощи на сумму 83,65 тыс. евро содержал только средства защиты для военнослужащих (500 шлемов, 300 бронежилетов и 600 баллистических защитных пластин для них), а также 7000 продовольственных пайков.

Во второй пакет на сумму более полумиллиона евро из резервов Министерства обороны вошли 600 ед. 60-мм и 82-мм минометных мин, а также 10 ПЗРК "Стрела-2М".

Третий и самый крупный пакет (на сумму 8,24 млн. евро) был отправлен воздушным транспортом 25 июля 2022 года. В него вошли 216 ПЗРК "Стрела-2М", а также 759 боеприпасов калибра 57х438 мм для 57-мм зенитных установок советского производства.

В последующих пакетах помощи, отправленных, начиная с 19 августа 2022 года по согласованию с посольством Великобритании, Черногория передала ВС Украины еще 7277 57-мм боеприпасов. Черногория также отправила Украине 7992 76-мм боеприпаса для корабельных артиллерийских установок АК-726 советского производства.

Кроме того, на Украину отправлено около 2,3 млн. винтовочных патронов калибра 7,62 мм и 7964 неуправляемых авиационных ракеты калибра 57 мм.

В последней поставке, в середине сентября 2022 года, Черногория также передала Украине запасные части общей стоимостью 180 тыс. евро для вертолетов Ми-8.

Помимо отправки оружия власти Черногории намерены поддержать Украину, организовав реабилитацию раненых в лечебно-реабилитационных учреждениях страны.

МО Черногории заявило, что по согласованию с союзниками по НАТО продолжит передавать Украине гуманитарную помощь и военную технику, согласно ее возможностям, до тех пор, пока это необходимо. В настоящее время ведутся переговоры с МО Украины о том, какая техника и вооружения необходимы ВСУ.

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Страны
Великобритания
Украина
Черногория
Продукция
Ми-8
Проекты
NATO
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