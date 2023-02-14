Сеул и Бангкок изучат возможность совместного строительства космодрома в Таиланде

Они совместно подготовят технико-экономическое обоснование проекта

СЕУЛ, 13 февраля. /ТАСС/. Южная Корея договорилась с Таиландом изучить возможность совместного строительства космодрома на его территории. Об этом в понедельник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Ведомство подписало соответствующее соглашение с таиландским Агентством по развитию геоинформатики и космических технологий (GISTDA). Они совместно подготовят технико-экономическое обоснование проекта космодрома.

Две страны уже сотрудничают в сфере освоения космоса. В частности, Южная Корея участвовала в разработке таиландского спутника THEOS-2. Ожидается, что его запуск состоится в течение 2023 года, и в случае успеха он станет для Таиланда первым промышленным спутником для исследования Земли, выведенным на орбиту.

Власти Южной Кореи и Таиланда рассматривают космическую отрасль как одну из приоритетных для развития своих экономик. Так, Сеул в июне 2022 года успешно запустил космическую ракету "Нури" полностью южнокорейской разработки, ее очередной запуск запланирован на май текущего года. В ноябре президент республики Юн Сок Ёль, выступая на презентации дорожной карты по развитию космической программы страны, заявил, что Южная Корея планирует к 2032 году доставить свой аппарат на Луну, а к 2045 году достичь поверхности Марса.