Российские военные на Украине полностью оснащены, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: российские военные на Украине полностью оснащены и обучены

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска на Украине полностью оснащены техникой.

"На самом деле артиллерия, даже мы не ожидали, что так нужна будет, что в полях, в лесных массивах воевать (нужно будет - ред.). Но необходимость появилась, квадрокоптеры нужны были. Обучили мы (военнослужащих - ред.), артиллерия стреляет на все 100%". - сказал Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" в ответ на вопрос, есть ли сейчас все необходимое для российских военных на фронте.

"Сегодня на позициях новая техника и люди, которые умеют пользоваться этой техникой... Чуть затишье было, это затишье дало нам возможность полностью оснастить и обучить (вооруженные силы - ред.), и дальше передислоцировать все свои войска. Новые шаги нужно делать вперед", - подчеркнул глава Чечни.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.