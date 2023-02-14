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РИА Новости

В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

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Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Депутат Швыткин: в Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Тема второй волны частичной мобилизации Госдумой не рассматривается, заявил в понедельник замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.

"Вопросы второй волны Госдумой и в нашем комитете, в частности, не обсуждаются", - сказал он в ходе пресс-конференции "Что изменилось за год СВО?". Комментируя заявления посольства США о готовящейся второй волне мобилизации, Швыткин заявил, что цель американцев – породить страх и напряжение в российском обществе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня также отрицательно ответил на вопрос о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации.

Эта тема возникла в информационном пространстве после призыва посольства США в России к своим гражданам не ездить в РФ или уехать оттуда из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать в доступе к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать на военную службу".

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