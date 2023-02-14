В корпорации "Тактическое ракетное вооружение" подчеркнули, что Индия является одним из самых важных и надежных партнеров

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) осуществляет военно-техническое сотрудничество с более чем десятком стран. Об этом ТАСС сообщили в КТРВ в ходе проведения международной выставки Aero India 2023.

"Военно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами является одним из ключевых направлений деятельности корпорации. Плодотворная и взаимовыгодная деятельность в этом направлении осуществляется более чем с десятком стран", - отметили в корпорации.

Там подчеркнули, что Индия является одним из самых важных и надежных партнеров. В начале 2000-х годов индийские военные специалисты первыми оценили перспективы нового корабельного ракетного комплекса "Уран-Э" с противокорабельной ракетой Х-35Э и заключили контракт на оснащение им индийских боевых кораблей.

Успешно реализуется совместный российско-индийский проект по разработке и производству тактических ракет BrahMos для комплексов вооружения наземного, морского и авиационного базирования. Участниками предприятия BrahMos Aerospace Private Ltd, образованного в 1998 году, являются ВПК "НПО машиностроения", входящая в состав КТРВ, и Организация оборонных исследований и разработок Минобороны Индии.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.