Бундесвер начал обучение военных ВСУ управлению Leopard 2

Оно проходит на военном полигоне в Мунстере

БЕРЛИН, 13 февраля. /ТАСС/. Бундесвер (ВС ФРГ) начал в понедельник обучение украинских военных управлению танками Leopard 2. Об этом сообщила представитель министерства обороны журналистам на брифинге.

"Оно началось сегодня, продлится до конца первого квартала", - сказала она. Обучение проходит на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер.

Как отмечал журнал Der Spiegel, курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет, отметило издание. Если все пойдет по плану, то первые украинские военные отправятся в зону боевых действий на Leopard 2 уже в конце марта, отмечал журнал.

25 января правительство Германии подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт этих машин. По словам главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса, Leopard 2 будут отправлены на Украину "до конца марта". О намерении предоставить Киеву танки западного производства также сообщили другие страны, в частности Великобритания, Норвегия, Польша, Словакия и Франция. Киев в качестве первой партии рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.