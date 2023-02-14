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ТАСС

Кадыров считает, что для обеспечения безопасности РФ нужно "забрать" Одессу и Харьков

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Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Глава Чечни также отметил, что из республики еженедельно на фронт отправляют до 200 бойцов после подготовки

ГРОЗНЫЙ, 13 февраля. /ТАСС/. Взятие под контроль Одессы и Харькова сможет обеспечить России безопасность. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Закончим мы, хотя некоторые говорят, год, два, три, я считаю, что до конца года мы поставленные задачи выполним на все 100%. Это, я считаю, меньшее из всего, что нужно сделать - надо забрать Одессу, Харьков и в последующем так обезопасить наше государство", - сказал он.

По словам Кадырова, еженедельно на фронт отправляют из Чечни после подготовки до 200 бойцов.

"Мы воюем за то, чтобы у нас был мир, чтобы нас не убивали, не стреляли по нам. Все мы должны сегодня работать в таком русле. Еженедельно мы отправляем 200 человек, это непросто. Приезжают со всей России, мы их обучаем, <…> полностью одеваем и обуваем, бронежилеты, каски - все, что необходимо даем", - добавил глава региона. 

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Страны
Россия
Персоны
Рамзан Кадыров
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