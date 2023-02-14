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НАТО предложит странам альянса пополнить запасы оружия

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Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Североатлантический блок намерен предложить странам-членам альянса нарастить запасы вооружений, которые заметно истощились из-за украинских событий, сообщает информагентство Рейтер, ссылаясь на осведомленные источники.

"Если бы Европе пришлось воевать с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней", — цитирует агентство европейского дипломата, пожелавшего остаться неназванным.

Как рассказал агентству чиновник НАТО, эксперты альянсы закончили изучение имеющихся запасов оружия. Он подчеркнул, что союз, скорее всего, повысит для своих участников целевой уровень в плане оружейных запасов.

Россия ранее направила странам-членам НАТО ноту из-за поставляемых Украине вооружений. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любой груз с оружием для Киева, будет являться целью для ВС России.

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Лавров Сергей
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