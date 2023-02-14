В Госдуме призвали урегулировать статус ЧВК «Вагнер» на законодательном уровне

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Частная военная компания "Вагнер", бойцы которой героически воюют в зоне проведения спецоперации, фактически является незаконной, статус ЧВК и другие вопросы законодательно не урегулированы. Сделать это предлагает член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.
По словам российского депутата, необходимо на законодательном уровне решить вопрос с ЧВК "Вагнер", принять необходимые законы, чтобы социально защитить бойцов компании, уравнять их с военнослужащими российской армии в части получения государственных наград, льгот и пенсий. Льготы должны распространяться на семьи вагнеровцев и т.д. Сами бойцы должны получить статус ветерана боевых действий, также как военнослужащие ВС РФ и добровольцы.
- приводит РИА Новости слова Шеремета.
В Госдуме уже предлагали распространить льготы, полагающиеся семьям мобилизованных, на семьи бойцов ЧВК "Вагнер". В Кремле не против данной инициативы, но отметили, что она требует тщательной проработки.
Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вопрос с получением бойцами ЧВК статуса ветерана боевых действий со всеми вытекающими из него льготами сейчас рассматривается и в ближайшее время должен быть решен. По его словам, сломать российскую бюрократию очень сложно.
- заявил он.