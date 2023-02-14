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ЦАМТО

Россия предложила Индии строительство подлодки на базе платформы "Амур-1650" с локализацией до 80%

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Подводная лодка "Амур-1650"
Подводная лодка "Амур-1650".
Источник изображения: ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

ЦАМТО, 13 февраля. Россия предлагает Индии совместную разработку неатомной подводной лодки проекта 75 (И) на базе российской платформы "Амур-1650" с уровнем локализации до 70-80%.

Об этом в интервью агентству "РИА Новости" сообщил замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов в рамках выставки Aero India 2023.

Он подчеркнул, что российская сторона проинформировала индийскую сторону о том, что не будет принимать участие в тендере по строительству подводных лодок проекта 75(И). Тендер на строительство шести подлодок на основе партнерства с иностранными компаниями был объявлен Индией в 2021 году.

"Мы предлагаем индийским партнерам другой вариант сотрудничества по данной теме, включающий совместное проектирование и производство национальной неатомной подводной лодки в рамках программы 75(И) на основе межправительственного соглашения. Учитывая наш опыт работы с индийской стороной по другим военно-морским проектам, локализация производства при реализации программы строительства подводных лодок проекта 75(И) на базе российской платформы "Амур-1650" может быть доведена до 70-80%", – сказал "РИА Новости" В.Дрожжов.

По его словам, в качестве воздухонезависимой энергетической установки индийской стороне предлагается двигатель как российского или индийского производства, так и совместного российско-индийского.

"Такой подход в полной мере удовлетворяет принципам "Делай в Индии" и нашего стратегического партнерства", – добавил замглавы ФСВТС.

Подводные лодки класса "Амур" позиционируются как экспортная версия подводных лодок проекта 677 "Лада" и модернизированного варианта проекта 636 "Варшавянка" с улучшенной акустической скрытностью, новыми боевыми системами и опцией установки анаэробной воздухонезависимой энергетической установки (ВНЭУ). Новые подлодки относятся к четвертому поколению.

Проект "Амур-1650" предполагает создание подлодки с глубиной погружения до 300 м, скоростью 19/22 узла, автономностью 45 суток и экипажем 35 человек. На вооружении субмарины могут быть ракеты "Калибр" или "Брамос", торпеды и мины, сообщает агентство.

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Страны
Индия
Польша
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Амур-1650
Компании
ФСВТС РФ
Проекты
636.3
677 Лада
877 Палтус
ВНЭУ
Проект-75
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