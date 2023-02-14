"Заманчивые" предложения Запада по Украине не заинтересовали Россию

Печат: Россию не заинтересовала готовность США поделить Украину

Специальная военная операция набрала оптимальный рабочий темп, Россия готова нанести решающий удар, пишет "Печат". На Западе этого ждут с ужасом. Поэтому Вашингтон подготовил "великодушное предложение" Кремлю — он готов рассмотреть вопрос раздела Украины. Но у Москвы свои планы.

Боян Билбия

Никто на Западе не знает, ударит ли Россия со всей своей мощью, и когда это произойдет, но этого ждут, а особенно их беспокоит уничтожение Киева в результате прямого удара или отсечение Украины от моря, если целью окажется Одесса.

Еще в конце января в серьезных американских изданиях появилась статья о "размышлениях Энтони Блинкена", Госсекретаря США. Размышления касались, разумеется, Украины, а точнее России. Просто дело в том, что этот текст можно рассматривать как своего рода неофициальное предложение Москве, в том числе о территориальных уступках — все ради прекращения конфликта на востоке Европы. Статью первоначально опубликовало издание "Вашингтон пост", то есть самый официальный печатный орган из возможных, а затем его опубликовали десятки других СМИ и интернет-порталов. Как говорится в преамбуле, "Энтони Блинкен размышляет о порядке после украинской войны". В России это переводят как: "Американская администрация размышляет о том, как предотвратить предстоящее российское наступление". Причем так, чтобы от Украины осталась хоть какая-то часть, которую потом можно будет интегрировать в "западный порядок". Конечно, остается цель и в будущие десятилетия сохранять Украину, пусть и в "сокращенном виде", в качестве инструмента против Кремля. В какой-то момент ее снова смогут использовать как дубинку против России.

Вопрос к украинцам

Московские аналитики истолковали эту статью как новый сигнал о том, что Вашингтон ищет варианты для прекращения украинского конфликта. Причем, США хотели бы выйти из ситуации без ущерба для собственных интересов и обвинений в том, что они предали тех, кто считал их "союзниками". Этим, в частности, можно объяснить и ревностное исполнение Вашингтоном "союзнических обязательств" в отношении Киева. Речь идет, конечно, о крупных партия оружия. Этими поставками США не только усложняли России работу и вынуждали ее прилагать больше военных усилий, но и создавали себе имидж тех, кто "борется и страдает вместе с украинским народом". Конечно, за огромную часть вооружений украинцам придется заплатить, но и это часть игры. Москве не составило труда уничтожить западное оружие, что подтверждается нынешним продвижением российских войск, быстрым и по нескольким направлениям.

Американские СМИ по-другому смотрят на "размышления Блинкена". Идея территориальных уступок расценивается как "предложение Госдепа, от которого Москва не может отказаться". Остается, разумеется, неясно, как это США могут предлагать России украинские территории, как свои. Но, возможно, это большой вопрос и к самим украинцам: как они дошли до того, что ими руководят такие союзники, и почему те довели их до катастрофы? Что украинцы получили, кроме разоренной страны и нескольких сотен тысяч погибших бойцов? Ради чего они жертвовали, если теперь "заокеанские союзники" спокойно сядут с русскими за стол переговоров и будут делить их территорию? Разве не было бы для Украины во сто раз лучше, если бы она выстраивала союз, следуя логике и природе, со своим братом на востоке, и не позволяла бы втягивать себя в лагерь самых непримиримых российских противников и превращаться в кулак для сильного удара? Об стену.

Однако какими теперь могут быть "уступки" России? Вероятно, возможна передача территорий, которые она уже давно завоевала и включила в свой конституционный порядок. Разве нужно было гибнуть такому количеству людей, чтобы Запад пришел к этому "гениальному дипломатическому решению"? Разве нельзя было сразу выполнить Минские договоренности, которые даже не предусматривали территориальные уступки и подразумевали целостность Украины? После их выполнения можно было бы спокойно обсудить признание Крыма частью Российской Федерации. Но в таком случае не случилось бы войны, против России не ввели бы санкции, и ее не оторвали бы от Европы! А в чьих интересах это делалось? Неужели Европа усилилась теперь — после того, как, по признанию главы немецкого Министерства иностранных дел Аналены Бербок, вступила в войну с Россией?

Противоречивые ободряющие послания

После этих "размышлений Блинкена" появилась масса комментариев, поскольку его мысли публиковались не в официальной форме, а в виде интерпретаций тех, кто общался с ним неофициально. Поэтому данные послания весьма противоречивы, но ни в одном и речи не идет, по крайней мере напрямую, о полной победе Владимира Зеленского в этом вооруженном конфликте. Все ограничивается "подбадривающими посланиями" и прежней "победоносной риторикой", а за кулисами рассматриваются все варианты и в первую очередь те, которые помогли бы склонить Владимира Путина сесть за стол переговоров и не продолжать специальную военную операцию. И в этом суть.

Американские обозреватели считают, что американское оружие поможет Владимиру Зеленскому противостоять российским силам, но при этом президент США Джо Байден не хочет спровоцировать третью мировую войну. Также приводится мнение Энтони Блинкена о том, что неуспехи России в достижении ее военных целей должны подтолкнуть США и их союзников к размышлениям о послевоенной Украине и о том, как создать "справедливый и устойчивый мир, который сохранит территориальную целостность Украины и позволит ей при необходимости отразить любую агрессию в будущем". Как отмечается, это позволит помешать России "отдохнуть, перегруппироваться и напасть снова".

Последняя мысль хорошо звучит для ушей среднего потребителя западных медиа-продуктов. Она вполне вписывается в парадигму "победы Украины" и перспективу "справедливого и устойчивого мира". Но все это работает только в случае, если не задать вопрос: разве неуспех России настолько велик? Зачем Москве "отдыхать и перегруппировываться", особенно сейчас, когда она снова перешла в наступление? Или о таком сценарии просто мечтают Киев, Вашингтон и Брюссель? Поэтому, с одной стороны, они транслируют мысль о том, что "победа в кармане", а, с другой стороны, намекают Москве на свою великодушную готовность побеседовать о признании российского контроля над Крымом, Донбассом, Запорожьем и Херсоном. В соответствии с этими "предложениями" Украина получила бы демилитаризованный статус, а применение систем "Хаймарс" с увеличенной дальностью в 150 километров, немецких танков "Леопард" и американских "Абрамсов" будет ограничено только западной частью страны именно для "отражения очередных российских ударов".

Они знают, что ничего не знают!

Несмотря на подобные сигналы авторитетных западных СМИ, трудно поверить, что кто-то видит возможность легко договориться с Москвой в условиях зашкаливающей антирусской истерии. Также маловероятно, чтобы Россия сейчас остановилась, после того как она "свернула горы", чтобы переломить ситуацию на фронте. Только когда ее военная машина наконец набрала оптимальную рабочую температуру, у кого-то родилось "великодушное предложение". Западные журналисты подмигивают Кремлю, говоря, что Вашингтон готов рассмотреть раздел Украины, в том числе создание демилитаризованной зоны, только чтобы российское государственное и военное руководство прекратило подготовку к масштабному наступлению, о котором те же журналисты пишут ежедневно.

Напомню, что, по предположениям, российские силы могут одновременно ударить с одного направления или с нескольких по Киеву или Одессе; иногда упоминается и Харьков, а также другие города. На самом деле никто не знает, когда Путин ударит со всей мощью, но все ждут и предсказывают этот шаг. Особенно их беспокоит вариант уничтожения Киева в результате прямого удара или полное отсечение Украины от моря, если целью окажется Одесса. Поэтому в духе Сократа они заключают, что теперь знают только, что ничего не знают. По оценкам российских аналитиков, "предложение" Энтони Блинкена Москве подразумевает, что Киеву позволят сохранить западные регионы страны — те, на которые давно положила глаз Польша. "Предлагается" якобы и договор между Вашингтоном и Москвой о "постконфликтном военном равновесии", прежде всего о неприсоединении Украины к НАТО. Тем не менее Украина вошла бы в Европейский Союз как "сильная, некоррумпированная экономика".

Создается впечатление, что кто-то до сих пор не понял "путинских размышлений" от 24 февраля 2022 года, то есть размышлений по прошествии трех десятилетий после развала Советского Союза. Российский лидер и его команда не заинтересованы в предложениях, поступающих с Запада и касающихся Украины, ее будущего статуса и территориального устройства. Запад как будто не слышал Владимира Путина, который заявил, что это "российская историческая территория", а также его слов об "одном народе". Наверное, он начал операцию таких масштабов, уже повлекшую тектонические сдвиги во всем мире, не для того, чтобы теперь сказать: "Хорошо, давайте согласимся на то, что предлагают нам США"? Неужели он поверит западным "гарантиям", таким же, как в Минске, причем данным дважды, и уверениям о том, что вопрос Украины будет решен путем компромисса и политического договора. Ясно, что это невозможно. Даже если Владимиру Зеленскому дадут атомные бомбы. Как подчеркивают в Москве, этот вопрос будет окончательно решен на поле боя, и только потом наступит очередь дипломатии.