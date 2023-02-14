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ТАСС

Bloomberg: ЕС может ввести санкции против российского сектора по производству БПЛА

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Барражирующий боеприпас "Герань-2"
Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.
Источник изображения: Yasuyoshi Chiba / AFP

Как сообщает агентство, новый пакет санкций может затронуть также якобы существующий "импорт БПЛА из Ирана" и ограничить поставки "ключевых технологий" в Россию через третьи страны

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Евросоюз может ввести ограничения против российского сектора по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках 10-го пакета санкций. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, европейские чиновники рассматривают возможность углубить санкции в отношении производства российских БПЛА. По утверждению агентства, новый пакет может затронуть также якобы существующий "импорт БПЛА из Ирана" и ограничить поставки "ключевых технологий" в Россию через третьи страны.

Отмечается, что ЕС изучает возможность ввести "масштабные запреты" на экспорт "технологий и комплектующих", которые были обнаружены в применяемом в ходе конфликта на Украине оружии российского производства.

Как сообщила ранее газета Politico, ЕС в рамках нового санкционного пакета может объявить об ограничениях против четырех банков, включая Альфа-банк. Кроме того, санкции могут ввести против ряда российских высокопоставленных военных, чиновников новых территорий в составе РФ, журналистов, работающих на государственные СМИ, в частности, на телеканал RT. Также под санкциями могут оказаться компании и отдельные люди в других странах, в частности в Мали и Иране, которые якобы как-то связаны с военными действиями на стороне России или группой "Вагнер".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, который Брюссель планирует ввести к 24 февраля, подразумевает ограничения на €10 млрд. По ее словам, новый пакет ЕС также закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя высказывания главы ЕК в эфире телеканала "Россия-24", заявил, что Москва располагает инструментами для ответа на 10-й пакет санкций ЕС против РФ. 

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Страны
Иран
Мали
Россия
Украина
Проекты
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Евросоюз
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