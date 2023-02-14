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Военное обозрение

В британской прессе пишут, что Тегеран якобы поставил России три новых модели своих БПЛА

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Источник изображения: topwar.ru

Иран якобы поставил России три новых модели своих беспилотников. В общей сложности их насчитывается 18 единиц.

Так утверждают журналисты британской газеты The Guardian, ссылаясь на источники.

Они заявили, что в Россию якобы было отправлено из Ирана 12 дронов Shahed-129 и Shahed-191. Также в британской прессе пишут о получении российскими военными шести беспилотников Mohajer-6. Там утверждают, что эти модели летательных аппаратов якобы выбрали эксперты из России, тайно посетившие Иран осенью.

Британцы заявляют, что аппараты были доставлены по Каспийскому морю. Их якобы перегружали с иранских судов на российские военные корабли. Другая часть груза была переправлена Тегераном самолетом государственной авиакомпании. В Лондоне почему-то называют такое российско-иранское военно-техническое сотрудничество «контрабандой».

Упомянутые аппараты способны поражать цели на значительном расстоянии. В частности, максимальная дальность Mohajer-6 составляет 200 километров. Он способен нести на борту четыре ракеты. В отличие от Shahed-136, схожих по характеристикам с российскими «Герань-2», Shahed-129 и Shahed-191 не являются дронами-камикадзе, после нанесения ударов они возвращаются на базу. Данные аппараты способны поражать наземные и воздушные цели.

Есть определенные сомнения в том, что информация британских журналистов достоверна, так как поставка данных моделей, возможно, не представляет интереса для российских военных, так как они уже располагают собственной подобной техникой. В частности, по своим ТТХ иранский Shahed-129 можно назвать прямым конкурентом российского «Ориона», который обладает похожими характеристиками и способен выполнять примерно такие же функции.

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Страны
Иран
Россия
Проекты
БПЛА
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