Власти объяснили, почему БПЛА из Приморья похожи на модели с AliExpress

Правительство Приморья: у дронов, которые производят в регионе, уникальное наполнение

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Беспилотники, которые собираются в Приморье, изготавливаются по тому же принципу, что и все присутствующие на рынке модели, но наполнение у них уникальное, сообщило правительство региона.

Ранее глава Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в регионе начались испытания беспилотника самолётного типа с вертикальным взлетом, предназначенного для нужд спецоперации. Он показал испытания на видео. Telegram-канал "Сирена" написал, что представленные в Приморье беспилотники похожи на дроны китайского производства, которые продаются на AliExpress за 12 тысяч долларов.

"Наши беспилотные летательные аппараты самолетного типа изготавливаются по тому же принципу, что и все БПЛА, которые присутствуют на рынке. Прототип беспилотника самолетного типа с вертикальным взлетом не является инновационным или уникальным. Мы создаём фюзеляжи на своих мощностях, пользуясь лучшими и передовыми наработками конструкторов в этой области. Однако наполнение беспилотников является уникальным", - приводят власти слова министра промышленности и торговли Приморского края Сергея Калитина.

Он отметил, что программное обеспечение БПЛА, станции управления БПЛА, программное обеспечение комплекса автопилота, командные станции разрабатываются, дорабатываются и улучшаются российскими производителями.

"Сейчас на предприятии, которое занимается производством самолетных беспилотников с вертикальным взлетом, представлен опытный образец электрического двигателя для БПЛА, в разработке находится целая линейка электрических двигателей, которые впоследствии будут установлены на все типы наших БПЛА. В дальнейшем мы будем повышать степень локализации производства как беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, так и квадрокоптеров", - добавил министр.

Ранее власти региона сообщали, что в Приморье запускают серийное производство беспилотников для нужд спецоперации. В конструкции дрона весом 1,5 килограмма предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. Также сообщалось, что производитель готов выпускать и до 30 беспилотников самолетного типа.