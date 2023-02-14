В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК

По словам замгубернатора области по экономической политике Владимира Архипова, средняя зарплата в промышленном секторе региона составляет 65-70 тыс. рублей

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Вопрос обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Курганской области остается острым, в регионе не закрыты более 3 тыс. вакансий. Об этом сообщил заместитель губернатора области по экономической политике Владимир Архипов в ходе прямого эфира с жителями в понедельник.

В регионе находится единственное в РФ предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, - "Курганмашзвод". Также здесь расположен "Курганприбор", производящий взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня, зенитно-ракетных комплексов.

"Остается очень острый вопрос по обеспечению кадрами предприятий, <…> прежде всего - на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Если посмотреть по общей потребности данных предприятий - сейчас в регионе более 3 тыс. вакансий", - сказал Архипов. В пресс-службе губернатора уточнили ТАСС, что речь идет о вакансиях для ОПК.

Архипов подчеркнул, что правительством налажено взаимодействие с работодателями для решения вопроса, реализуются различные механизмы привлечения кадров. "Задача серьезная, отрабатываем в ручном режиме", - отметил он.

По его данным, средняя заработная плата в промышленном секторе региона составляет 65-70 тыс. рублей.

Производство продукции сельского хозяйства в Курганской области в 2022 году увеличилось в 1,4 раза по сравнению с 2021 годом, также вырос на 80% объем экспорта продукции агропромышленного комплекса.

"Хотел бы остановиться на итогах развития агропромышленного комплекса - по прошлому году, на самом деле, получили достаточно хороший результат: производство продукции сельского хозяйства увеличилось у нас к 2021 году в 1,4 раза. <…> Впервые за последние 11 лет в Курганской области собрали более 2,5 млн тонн зерна и маслосемян. По производству зерна на душу населения <…> Курганская область вошла в десятку лучших регионов по России. <…> И радует, что объем экспорта продукции АПК составляет 180% к 2021 году", - сказал Архипов.

Объем господдержки производителей в прошлом году превысил 1,8 млрд рублей, добавил замгубернатора области по экономической политике. "Если посмотреть по динамике - от года к году мы как раз прирастаем именно по господдержке, это тоже важно для наших предприятий", - пояснил он.

Так, урожайность зерновых культур впервые в регионе составила 22,2 центнера с гектара. Также за три года введено в эксплуатацию 135 тыс. га неиспользуемой пашни, в том числе за прошлый год - 35 тыс. га. Поголовье крупного рогатого скота мясного направления увеличилось в 1,6 раза и составляет теперь более 30 тыс. голов.

Также, по данным Архипова, несмотря на санкции и внешние факторы, число субъектов малого и среднего предпринимательства в разных отраслях экономики выросло в регионе в прошлом году на 1,8%. За год в области появилось 400 различных новых предприятий.

В планах на 2023 год также реализовать в регионе более сотни сельскохозяйственных инвестиционных проектов, создав 530 новых рабочих мест, рассказал Архипов. В частности, планируется завершить модернизацию бройлерной птицефабрики "Агрофирма Боровская" и строительство второй очереди свиноводческого комплекса в Кетовском муниципальном округе. Кроме того, в этом году хотят завершить проекты по созданию молочного комплекса в Шадринском и Далматовском муниципальных округах, начать строительство такого в Притобольном округе, а также продолжить строительство крупного грибоводческого комплекса в Катайском муниципальном округе.

"По планам на текущий год: ввод в оборот до 40 тыс. га ранее не используемой пашни, увеличение посевной площади на 30 тыс. га, увеличение поголовья КРС мясного направления на 30%, свиней - на 40%, овец - на 40%", - поделился Архипов.