Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению ВТС

ЦАМТО, 13 февраля. Россия и Саудовская Аравия активизировали работу по расширению двустороннего военно-технического сотрудничества, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Эр-Рияде Сергей Козлов.

По его словам, в Королевстве усилились настроения в пользу диверсификации оборонных поставок, в том числе за счет расширения географии военно-технического сотрудничества с другими государствами мира. Россия, подчеркнул он, входит в их число.

"Соответствующая работа на данном направлении в последнее время значительно активизировалась. В частности, об этом свидетельствуют регулярные двусторонние контакты, включая такой рабочий формат, как совместная российско-саудовская межправительственная комиссия по военно-техническому сотрудничеству", – цитирует "РИА Новости" С.Козлова.

Посол связал поиск саудовцами новых партнеров с угрозами США провести переоценку параметров отношений с Саудовской Аравии, в том числе в военном аспекте. Он напомнил, что Вашингтон, требовавший увеличить поставки углеводородов на глобальный рынок в конце прошлого года, был недоволен решением ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, а также "самоуправством" Эр-Рияда.

Однако, по словам С.Козлова, реальность такова, что Саудовская Аравия и США продолжают взаимодействовать в военно-технической сфере, "несмотря на возникающие в последнее время в двусторонних отношениях трения и осложнения".