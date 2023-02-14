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ТАСС

Самолеты Су-30МКИ и МиГ-29UPG открыли летную программу Aero India 2023

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Истребители Су-30МКИ
Истребители Су-30МКИ.
Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Символом выставки стал легкий истребитель Tejas

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Истребители Су-30МКИ и МиГ-29UPG ВВС Индии открыли летную программу 14-й международной авиакосмической выставки Aero India 2023, передает корреспондент ТАСС.

"Су-30МКИ и МиГ-29UPG составляют основу парка ВВС Индии. Самолеты Су-30МКИ, в частности, произведены в рамках лицензии на территории Индии", - отметили в пресс-службе Объединенной авиастроительной коропрации (ОАК, входит в Ростех).

Кроме того, высокий уровень мастерства показал индийский легкий истребитель Tejas. Этот самолет стал символом выставки, его силуэт лег в основу логотипа мероприятия.

Tejas - единственный истребитель, разработанный и в настоящее время производящийся в Индии. По данным местной прессы, на вооружении ВВС стоит 40 самолетов версии Tejas Mark-1. Работа над этим истребителем шла с 1980-х годов, первый полет он совершил в 2001 году, в 2015 году было принято решение поставить истребитель на вооружение. В 2015 году было решено, что состав ВВС Индии в перспективе пополнят около 200 таких самолетов.

Индия является одним из самых известных зарубежных эксплуатантов истребителей типа Су-30. Она закупила у России 272 Су-30, большинство из которых были собраны в Индии компанией Hindustan Aeronautics Limited.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году российская экспозиция содержит свыше 200 образцов продукции военного назначения. 

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