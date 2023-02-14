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ТАСС

Лукашенко призвал страны ОДКБ определить политику на фоне конфликта на Украине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Источник изображения: Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Как заявил белорусский лидер, нужно действовать вместе

МИНСК, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны ОДКБ к сплочению и определению своей политики на фоне украинского конфликта. Его слова привело агентство БелТА.

"Если кто-то думает, что конфликт Украины и России - это не наш конфликт, что тихонько где-то отсидимся, - ничего подобного, так не будет. Придет время, оно недалеко, буквально завтра, и оно потребует определяться, занимать определенную позицию, - сказал Лукашенко в понедельник в ходе встречи с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым. - Я не говорю, что во вред национальным интересам и так далее, но со всеми нашими союзными недостатками нам придется четко определять свою политику, свою линию для того, чтобы действовать вместе". По его словам, вместе "всегда проще и легче".

Президент Белоруссии подчеркнул, что компромиссы в ОДКБ придется находить, отметив, что в целом страны действуют как единая организация. "Думаю, этот сложный период нам предстоит пройти, и он еще более сплотит нашу организацию на тех принципах, которые нужны и возможны для каждого государства", - отметил он.

По словам Лукашенко, сегодня вызовов достаточно. "Мы рискнули в свое председательство в программу записать - попробовать решить проблемы, которые у нас существуют. Особенно на границах государств - членов ОДКБ. Я не зря говорю о вашем опыте, память у вас прекрасная. Вы хорошо знаете и Кавказ, и Центральную Азию, - отметил президент. - Там у нас проблемы. Давайте попробуем их разрешить и, насколько возможно, сплотить Организацию Договора о коллективной безопасности в эти непростые времена. Вы видите, что происходит по периметру".

Приветствуя Тасмагамбетова, который недавно вступил в должность генерального секретаря ОДКБ, президент отметил, что они давно знают друг друга. "Мне приятно с вами встретиться как с опытным человеком. Что-то родное есть. В юности мы с вами и в комсомоле работали. Вы прошли очень серьезный путь, который заслуживает уважения, - сказал Лукашенко. - Сейчас людей, которые имеют такой опыт из советских времен немного, и они очень ценны".

Тасмагамбетов проинформировал, что с 10 января этого года приступил к исполнению обязанностей. "С этого момента плотно вхожу в курс дела. Самое главное - подготовка плана мероприятий и основных приоритетных вопросов председательства Беларуси на 2023 год", - отметил он. 

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