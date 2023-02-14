Белорусская армия до конца года получит до 30 модернизированных танков

Минск. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - В белорусскую армию до конца года поступит до 30 модернизированных танков Т-72БМ2, сообщил в понедельник гостелеканал "Беларусь 1" со ссылкой на руководителя Госкомвоенпрома республики Дмитрия Пантуса.

"До 20-30 танков Т-72 планируется модернизировать белорусскими предприятиями оборонного сектора в текущем году. Новое поколение техники уже прошло предварительное тестирование, и в апреле планируется завершить госиспытания. Как заявил председатель ГВПК Дмитрий Пантус, после этого планируется приступить к модернизации данных танков в интересах армии. Причем, это полностью белорусская версия модернизации, которая выполняется исключительно на компетенциях наших предприятий", - говорится в сообщении.

Глава белорусского Госкомвоенпрома также сообщил, что долю замены импортных комплектующих для нужд оборонного сектора республики "удалось увеличить почти в три раза - почти на $44 млн". "В условиях санкционного давления расширяется военно-техническое сотрудничество ГВПК с коллегами из России", - отметил он.