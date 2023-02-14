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ЦАМТО

Директор ФСВТС назвал самые популярные образцы российского оружия в Индии

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Корабельный истребитель МиГ-29К (бортовой номер IN817) авиации ВМС Индии на палубе нового индийского авианосца Vikrant, 2022 год
Корабельный истребитель МиГ-29К (бортовой номер IN817) авиации ВМС Индии на палубе нового индийского авианосца Vikrant, 2022 год.
Источник изображения: PTI

ЦАМТО, 13 февраля. Наибольший интерес Индия, а также страны ЮВА проявляют к таким образцам российских вооружений, как истребители, системы ПВО, а также беспилотники.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам в преддверии выставки Aero India директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Выставка пройдет в период с 13 по 17 февраля в Бангалоре (Индия).

"С 1990-х годов взаимодействие между Россией и странами Юго-Восточной Азии неуклонно наращивается во всех сферах двусторонних отношений, в том числе и в области военно-технического сотрудничества… Наши традиционные партнеры по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения широкой номенклатуры: самолеты типов Су-30, семейство МиГ-29, включая палубный МиГ-29К/КУБ, Як-130; вертолеты типов Ми-17, Ми-24/35 и Ка-28/31", – сказал Д.Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, страны региона интересуются российскими БЛА Орлан-10Е, комплексами по борьбе с беспилотными летательными аппаратами, а также широкой линейкой систем ПВО: С-400 "Триумф", "Оса", "Куб/Квадрат", "Печора", "Стрела", зенитные ракетно-пушечные комплексы типов "Тунгуска", "Панцирь", переносные зенитные ракетные комплексы типов "Стрела", "Игла".

"Несмотря на санкции, Россия выполняет все обязательства по текущим контрактам и предлагает новые направления (проекты) сотрудничества в военно-технической сфере", – цитирует "РИА Новости" Д.Шугаева.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-28
Ми-17
Ми-24
МиГ-29К
С-400 Триумф
Су-30
Тунгуска
Як-130
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