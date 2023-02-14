Министр обороны Польши не считает проблемой наличие наемников республики на Украине

По словам Мариуша Блащака, речь не идет о большом числе примкнувших к ВСУ поляков

ВАРШАВА, 13 февраля. /ТАСС/. Польские власти не считают проблемой наличие польских наемников на Украине. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Polsat вице-премьер Польши, министр национальной обороны Мариуш Блащак.

По его словам, речь не идет о каком-то большом числе примкнувших к Вооруженным силам Украины (ВСУ) поляков. "Это не большие цифры. Это искусственно созданный вопрос. Такой проблемы нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будут ли наказаны воюющие на Украине поляки, как это предусмотрено польским Уголовным кодексом, или же власти республики примут закон об амнистии, Блащак повторил, что "это не проблема".

По его словам, сейчас гораздо важнее думать об укреплении польской армии и поддержке Украины. "Все указывает на то, что война будет продолжаться долго", - отметил Блащак, добавив, что ее исход будет зависеть от поддержки Украины Западом.

В польском Уголовном кодексе предусмотрено наказание за службу в иностранной армии без разрешения властей в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Разрешения выдаются Министерством национальной обороны Польши.

Как сообщала в конце прошлого года газета "Речь посполита", до конца октября оборонное ведомство получило 34 заявки с просьбой разрешить служить в иностранной армии, 25 из них касались ВСУ. Только две заявки были рассмотрены положительно. До апреля разрешения также выдавало польское МВД, успевшее оформить 14 таких документов. Однако, как отмечает газета, примкнувших к ВСУ поляков точно намного больше. По словам журналиста и бывшего депутата Мирослава Чеха, их может быть несколько сотен.