СВР объяснила, почему силовые структуры США утратили моральные принципы

СВР: для "обескровливания" России силовые структуры США готовы на открытый терроризм

МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Силовые структуры США, одержимые идеей "обескровливания" России, ради достижения своих целей готовы на открытый терроризм, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"<…> Американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок <…> для совершения терактов на территории России и в странах СНГ", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Террористов обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности, отметили в СВР. Предполагается, что боевики на территории России и стран СНГ будут осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил.

"Мы видим окончательную утрату в силовых структурах США каких-либо моральных принципов. Будучи одержимыми безумной идеей "обескровливания" России, вашингтонские стратеги считают допустимым прямое использование террористов в своих грязных целях. Такие действия ставят Вашингтон в один ряд с крупнейшими международными тергруппировками", – заключили в ведомстве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что ИГ* угрожает международным проектам в постсоветских странах.

* Запрещенная в России террористическая организация.