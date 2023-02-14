СВР объяснила, почему силовые структуры США утратили моральные принципы

СВР: для "обескровливания" России силовые структуры США готовы на открытый терроризм
МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Силовые структуры США, одержимые идеей "обескровливания" России, ради достижения своих целей готовы на открытый терроризм, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.
Террористов обучают навыкам изготовления и применения самодельных взрывных устройств, а также приемам ведения диверсионно-подрывной деятельности, отметили в СВР. Предполагается, что боевики на территории России и стран СНГ будут осуществлять теракты против дипломатов, госслужащих, сотрудников правоохранительных органов и личного состава вооруженных сил.
Ранее радио Sputnik сообщило, что ИГ* угрожает международным проектам в постсоветских странах.
* Запрещенная в России террористическая организация.