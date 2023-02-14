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ТАСС

Портфель заказов российско-индийской компании BrahMos превысил $6 млрд

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BrahMos Aerospace
BrahMos Aerospace.
Источник изображения: Евгений Пахомов/ ТАСС

Как напомнили в корпорации "Тактическое ракетное вооружение", гендиректор КТРВ Борис Обносов всегда отмечает высочайшую эффективность совместного предприятия BrahMos с участием НПО машиностроения

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Портфель заказов российско-индийского совместного предприятия BrahMos с участием НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) превышает $6 млрд. Об этом ТАСС сообщили в КТРВ в ходе проведения международной выставки Aero India 2023.

"Успешность этого совместного предприятия не вызывает сомнений. Многие страны проявляют интерес к ракетам BrahMos, как уже зарекомендовавшим себя с самой лучшей стороны, так и к перспективным моделям. Портфель заказов компании в настоящее время составляет более $6 млрд", - сказали в корпорации.

Также там напомнили, что генеральный директор КТРВ Борис Обносов в своих интервью всегда отмечает высочайшую эффективность этого проекта, который изначально строился на взаимном уважении партнеров друг к другу.

Ракеты BrahMos состоят на вооружении ВВС, ВМС и сухопутных сил Индии, разработан вариант для подводных лодок. Успешно прошли испытания с надводного корабля противокорабельного варианта ракеты, в ноябре 2022 года с положительной оценкой проведены пуски сверхзвуковой ракеты повышенной дальности класса "земля - земля". В 2022 году заключен первый экспортный контракт на поставку трех батарей комплексов береговой обороны на базе крылатой ракеты BrahMos Вооруженным силам Филиппин.

Конструкторы предприятия приступили к созданию новой авиационной ракеты BrahMos-NG. Это будет универсальная ракета для поражения не только морских, но и наземных целей. Она будет весить вдвое меньше при той же дальности полета. Параллельно с опытно-конструкторскими работами начато строительство завода. Через три-четыре года проект должен быть завершен и начнется серийный выпуск изделий.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования.

 

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India проходит с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
Корпорация ТРВ
НПО машиностроения
Персоны
Обносов Борис
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