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ЦАМТО

Филиппины получат первый полковой комплект ПКР "Брамос" берегового базирования в следующем году

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Источник изображения: Wikimedia.org

ЦАМТО, 13 февраля. Филиппины получат первый полковой комплект ПКР "Брамос" берегового базирования в следующем году, заявил в интервью агентству "РИА Новости" управляющий директор СП BrahMos Aerospace Атул Динкар Ране.

"Это первая крупная система вооружения, экспортируемая Индией совместно с Россией", – подчеркнул А.Ране.

Как напоминает агентство, российско-индийское совместное предприятие BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписало контракт с Минобороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 млн. долл. Как отмечал ранее министр обороны Филиппин, помимо самих систем, контракт включает обучение персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.

"В течение следующих трех лет будут поставлены три полковых комплекта", – отметил А.Ране.

По словам А.Ране, санкции против России не сказались на работе компании СП "Брамос".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Филиппины
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
BrahMos Aerospace
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