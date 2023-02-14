Россия ожидает подписания Индией контракта по производству и поставкам ПЗРК "Игла-С"

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев ранее сообщал о том, что проект по поставкам и организации лицензионного производства переносных зенитных ракетных комплексов находится на согласовании

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/ Российская сторона ожидает подписания контракта на поставку и организацию лицензионного производства в Индии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С". Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в рамках открывшейся в Бангалоре международной выставки Aero India 2023.

"Мы ожидаем решение индийской стороны о подписании контракта на поставку и организацию лицензионного производства ПЗРК "Игла", - сказал он.

В ходе международного форума "Армия-2022" глава ФСВТС Дмитрий Шугаев сообщал ТАСС о том, что проект по поставкам и организации лицензионного производства ПЗРК находится на согласовании.

14-я Международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней будут представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.