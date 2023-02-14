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ТАСС

Переговоры с Индией по производству Ка-226Т заморозили из-за уровня локализации

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Модель вертолета Ка-226Т на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021
Модель вертолета Ка-226Т на стенде АО "Рособоронэкспорт" на международной авиационно-космической выставке Aero India 2021 в Бангалоре, 03.02.2021.
Источник изображения: Марина Лысцева

Как сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ, индийское военное ведомство рассматривает закупку у России готовых машин

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Переговоры с Индией по производству вертолетов Ка-226Т заморожены, поскольку партнера РФ не устраивает предложенный совместным предприятием уровень локализации, однако индийское военное ведомство рассматривает закупку у России готовых машин. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в рамках открывшейся в Бангалоре международной выставки Aero India 2023.

"К сожалению, переговоры с индийскими партнерами об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены. Как утверждает Министерство обороны Республики Индия, их не удовлетворяет тот уровень локализации, который предложен совместным предприятием. В настоящее время индийским партнерам переданы обновленные предложения по локализации производства вертолетов в Индии, которыми предусмотрена 70-процентная локализация. Ожидается решение Индийской стороны о продолжении переговорного процесса", - сообщил он.

Дрожжов уточнил, что индийская государственная авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) предлагает Вооруженным силам Индии легкий многоцелевой вертолет собственной разработки, однако он по тактико-техническим характеристикам значительно уступает российскому вертолету. В связи с этим индийское военное ведомство рассматривает возможность закупки готовых Ка-226Т, тем не менее, конкретных решений пока нет, уточнил замглавы ФСВТС.

В ходе международного форума "Армия-2022" глава ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказывал ТАСС о находящемся на согласовании проекте производства в Индии вертолетов Ка-226Т. Как сообщало Радио Индии, военно-воздушные силы страны испытывают потребность в российских вертолетах Ка-226Т для замены парка устаревших винтокрылых машин Cheetah и Chetak.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней будут представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения. 

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Страны
Индия
Россия
Компании
HAL
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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