Атул Динкар Ране: производство ракет Brahmos NG может стартовать в конце 2025 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Производство ракет Brahmos NG, по оптимистичным прогнозам, может стартовать в конце 2025 - середине 2026 годов, сообщил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.

"Brahmos NG обсуждается уже довольно давно. Мы только что закончили эскизный проект или обзор дизайна. Мы проводили его в России, мы закончили обзор и определились с нашим рабочим листом. С обеих сторон началось проектирование, началось собственно рабочее проектирование… Мы готовим Brahmos NG для воздушного базирования, и проведем бросковые испытания. Ожидаем первое испытание к февралю-марту следующего года. Живые тесты - к концу следующего года, концу 2024-началу 2025 года. Производство может начаться в конце 2025 — середине 2026 года", - сказал Ране, отметив, что это очень оптимистичный прогноз.

Ракета Brahmos NG должна весить 1330 килограмм, вдвое меньше, чем стандартный Brahmos, при этом дальность полета ракеты нового поколения должна составлять те же 300 километров, что и у обычной.

BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО Машиностроения".