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Интерфакс-АВН

Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана

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Учения на полигоне Ляур в Таджикистане
Учения на полигоне Ляур в Таджикистане.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Екатеринбург. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Инструкторы 201-й российской военной базы провели первые в этом году занятия с танкистами Вооруженных сил Таджикистана по стрельбе из танка Т-72 на горном полигоне "Ляур", сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"В ходе практических занятий наводчики-операторы учились обнаруживать замаскированные цели, вести огонь из пулемета по мишеням, имитирующим танки, бронетранспортеры, безоткатные орудия и живую силу условного противника на различных дальностях", - говорится в сообщении.

Кроме того, танкисты выполнили нормативы по загрузке боеприпасов, переводу вооружения танка из походного положения в боевое, разведке и обнаружению целей, сборке и разборке штатного пулемета, добавили в ЦВО.

Как сообщалось, подготовка специалистов для Вооруженных сил Таджикистана российскими инструкторами ведется с 2015 года по 14-ти военным специальностям. За это время подготовлено уже более 6,5 тыс. военнослужащих.

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Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
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1 комментарий
№1
14.02.2023 18:26
Цитата, q
подготовка специалистов для Вооруженных сил Таджикистана российскими инструкторами ведется с 2015 года по 14-ти военным специальностям. За это время подготовлено уже более 6,5 тыс. военнослужащих.
В принципе этого количества достаточно для формирования боеспособных ВС Таджикистана.
201-ю базу можно возвращать в Россию, оставив в Таджикистане учебный центр и небольшой штат военных советников.
Сейчас каждая дивизия на счету, тем более с боевым опытом.
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