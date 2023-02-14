МИД предупредил Токио о готовности ответить на размещение ракет у границ РФ

Замглавы МИД РФ Руденко: Москва немедленно ответит Токио на размещение ракет у границ РФ

МОСКВА, 13 февраля/ Радио Sputnik. Москва в случае появления любых угроз для безопасности дальневосточного региона, в том числе размещения на приграничных территориях гиперзвуковых ракет, незамедлительно примет ответные меры в соответствии с оборонной доктриной страны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Ранее японские СМИ сообщили об изучении властями страны вопроса разработки управляемых ракет дальностью действия до трех тысяч километров и последующем их размещении в том числе на островах Кюсю и Хоккайдо. Кроме того, правительство Японии рассматривает возможность разместить на территории своей страны американские ракеты средней дальности, если США начнут переговоры об этом.

Отвечая на вопрос, как Москва оценивает планы Токио разработать дальнобойные гиперзвуковые ракеты, Руденко отметил, что Япония в последнее время "резко активизировала модернизацию своего военного потенциала".

"… Наращивает опасную деятельность вблизи российских границ, включая проведение широкомасштабных учений совместно с США и другими странами, проводит испытания новых видов ракетных и обычных вооружений. В связи с этим неоднократно заявляли решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам", – добавил собеседник агентства.

По его словам, Москва следит за ситуацией и намерена ответить на любую возникшую угрозу для дальневосточных регионов.

"Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам – незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России", – сказал замглавы МИД РФ.

Ранее радио Sputnik сообщало, что тема мирного договора с Японией, как сказали в МИД РФ, закрыта.