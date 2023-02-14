Директор BrahMos рассказал о преимуществах этой ракеты

Директор BrahMos Атул Динкар Ране рассказал о преимуществах этой ракеты перед другими

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Ракеты Brahmos быстрее, точнее и универсальнее, чем многие другие ракеты в мире, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.

"Мы постоянно говорим, что Brahmos сверхзвуковая. Фактически я бы сказал, единственная сверхзвуковая крылатая ракета за пределами России, потому что у России она тоже есть. Так что сверхзвуковая скорость - его самое большое преимущество", - отметил он.

По его словам, скорость ракеты в три раза больше, чем у других, а доставленной энергии в девять раз больше по сравнению с другими ракетами.

"Это только из-за скорости и веса. Ракета также очень точная ... У нас было около 100 пусков из ракетного комплекса Brahmos с высокой точностью, так что это доказано. Наши вооруженные силы очень довольны точностью", - добавил Ране.

Еще одним преимуществом этой ракеты является ее универсальность для всех трех родов войск – армии, флота и авиации.

"Самое большое преимущество в том, что это одна ракета для всех трех сил. Очень небольшая разница между наземной версией и корабельной версией. Наземный вариант и корабельный вариант фактически один и тот же. В воздушном варианте есть небольшая модификация, потому что она для самолетов, в остальном это та же ракета, производить ее намного проще, так как она универсальна", - отметил директор Brahmos.

BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".