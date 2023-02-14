В ФСВТС сообщили о направлении Россией Индии в 2021 году предложений по вертолетам Ка-31

Как отметил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Дрожжов, Россия ожидает приглашения на контрактные переговоры

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Россия направила в 2021 году индийским партнерам все необходимые предложения, касающиеся вертолетов дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31, и ожидает приглашения на контрактные переговоры. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в рамках открывшейся в Бангалоре международной выставки Aero India 2023.

"Все необходимые предложения относительно вертолетов Ка-31 в 2021 году направлены индийским партнерам. Ожидаем приглашение на проведение контрактных переговоров", - сказал он.

Дрожжов добавил, что в настоящее время ведутся контрактные переговоры о поставке технологических комплектов для лицензионного производства в Индии самолетов Су-30МКИ.

Индия обратилась к России с просьбой о покупке Ка-31 в мае 2019 года. Переговоры были прерваны из-за пандемии и возобновились в феврале 2022 года, стороны условились, что партия вертолетов будет стоить $520 млн. 17 мая 2022 года издание Defense News со ссылкой на источники в индийском Минобороны сообщило, что Индия приостановила переговоры с Россией о поставке десяти вертолетов Ка-31, в том числе из-за неопределенности с поставками на фоне российской операции на Украине и проблем, связанных с платежами. Несколькими днями позже гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщал о том, что работа с Индией по поставкам Ка-31 продолжается.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней будут представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.