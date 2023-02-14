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ЦАМТО

"Калашников" провел круглый стол по развитию отечественных БЛА

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БПЛА "Ланцет"
БПЛА "Ланцет".
Источник изображения: Пресс-служба Ростеха

ЦАМТО, 13 февраля. Концерн "Калашников" выступил инициатором проведения круглого стола "Первоочередные меры в области развития беспилотных авиационных систем в свете исполнения поручений президента РФ".

Мероприятие прошло на базе Ижевского государственного технического университета имени М.Т.Калашникова 10 февраля.

"Президент России Владимир Владимирович Путин утвердил в конце прошлого года перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем в России, – напомнил президент АО "Концерн "Калашников" Алан Лушников. – В связи с этим Концерн "Калашников", один из ведущих производителей как военных, так и гражданских БЛА, выступил с инициативой провести обсуждение первоочередных мер по выполнению поручений главы государства. Нам удалось собрать действительно авторитетный форум, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научных и образовательных кругов, отраслевые эксперты. Рекомендации участников круглого стола будут переданы в специальную правительственную комиссию по вопросам развития систем БЛА в России".

Вниманию участников круглого стола и приглашенных были представлены доклады по темам:

1. Разработка, производство, сертификация и эксплуатация беспилотных авиационных систем, объем выпуска беспилотных авиационных систем отечественного производства, основных комплектующих изделий к ним, уровень локализации производства таких систем и изделий.

2. Развитие инфраструктуры, необходимой для эксплуатации беспилотных авиационных систем.

3. Подготовка кадров для отрасли беспилотных авиационных систем.

4. Интеграция беспилотных авиационных систем в единое воздушное пространство Российской Федерации.

5. Меры стимулирования спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе путем субсидирования части стоимости летного часа беспилотного воздушного судна и разработки механизма льготного лизинга таких систем.

6. Совершенствование нормативной базы в области развития беспилотных авиационных систем.

С докладами в обсуждении приняли участие: заместитель председателя комитета по экономической политике СФ К.Долгов, советник директора ООО НИЦ "Аэроскрипт" А.Яблоков, вице-президент Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов АОПА А.Шнырев, управляющий директор ГТЛК А.Куканов, главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Ф.Борисов, директор экспериментального электронного производства Концерна "Калашников" И.Ходаковский, руководитель направления перспективных проектов ИжБС А.Борейко, заместитель генерального директора – директор по развитию ООО "АТИ" (Авиателекоминвест) А.Потемкин, управляющий директор АНО "Агентство по технологическому развитию" Д.Капланов, доцент кафедры "Мехатронные системы" ИжГТУ имени М.Т.Калашникова Ю.Караваев.

Гостями круглого стола стали: заместитель председателя комитета по экономической политике СФ К.Долгов, представители федеральных структур, руководители предприятий производителей и эксплуатантов БЛА, ректор МГТУ "СТАНКИН" В.Серебренный, и.о. ректора ФГБОУ ИжГТУ имени М.Т.Калашникова А.Губерт, министр промышленности и торговли Удмуртской Республики В.Лашкарев, и.о. директора АНО "Корпорация развития Удмуртской Республики" В.Смирнов, представители производственных организаций Удмуртской Республики, представители вузов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Концерна "Калашников".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Калашников Михаил
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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