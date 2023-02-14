Посол Соколенко: доля российской и советской техники в армии Чада составляет 80%

Истребитель МиГ-29 (чадская регистрация ТТ-ОАР), предназначенный для поставки с Украины ВВС Чада. Львов, май 2014 года.

ЦАМТО, 13 февраля. Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%, между Москвой и Нджаменой укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил посол России в Чаде Владимир Соколенко.

"Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%. Имеется востребованность в ее ремонте и модернизации. Укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, ориентированного, в том числе, и на эти цели", – сказал В.Соколенко.

Дипломат отметил, что для выхода на новые соглашения о военно-техническом сотрудничестве "представители Чада регулярно приглашаются для участия в организуемых "Рособоронэкспортом" презентациях военной техники, на различные форумы и выставки, в том числе представители Минобороны Чада посетили форум "Армия-2021" и "Армия-2022" в КВЦ "Патриот".