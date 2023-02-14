Войти
ЦАМТО

Посол Соколенко: доля российской и советской техники в армии Чада составляет 80%

671
0
0
Истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 (чадская регистрация ТТ-ОАР), предназначенный для поставки с Украины ВВС Чада. Львов, май 2014 года.
Источник изображения: Олег Волков / www.airliners.net

ЦАМТО, 13 февраля. Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%, между Москвой и Нджаменой укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил посол России в Чаде Владимир Соколенко.

"Доля советской и российской военной техники в чадской армии составляет около 80%. Имеется востребованность в ее ремонте и модернизации. Укрепляется договорно-правовая база двустороннего военно-технического сотрудничества, ориентированного, в том числе, и на эти цели", – сказал В.Соколенко.

Дипломат отметил, что для выхода на новые соглашения о военно-техническом сотрудничестве "представители Чада регулярно приглашаются для участия в организуемых "Рособоронэкспортом" презентациях военной техники, на различные форумы и выставки, в том числе представители Минобороны Чада посетили форум "Армия-2021" и "Армия-2022" в КВЦ "Патриот".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Чад
Компании
РОЭ
Похожие новости
04.04.2019
Африка предпочитает российское оружие
01.09.2014
В Россию прибыла делегация ВС Бразилии для оценки ЗРПК «Панцирь-С1»
03.04.2013
Мали просит Россию поставить вертолеты и бронетранспортеры
22.09.2008
Экспозиция "Рособоронэкспорта" стала самой популярной на выставке вооружений "Африка аэроспейс энд дифенс-2008" в Кейптауне
26.03.2008
Рубаха на вырост
07.05.2007
У Муамара Каддафи разыгралось вооружение. Ливия закупает российские системы ПВО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.02 22:29
  • 44709
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.02 21:54
  • 137
СМИ: российский "Терминатор" может стать новым этапом эволюции бронемашин
  • 14.02 18:35
  • 1
Столтенберг считает, что поставки самолетов Киеву не сделают НАТО стороной конфликта
  • 14.02 18:26
  • 1
Российские инструкторы провели занятия со стрельбами с танкистами Таджикистана
  • 14.02 16:36
  • 0
Современные беспилотные авиационные комплексы массово поступают в каждое подразделение Вооруженных Сил Беларуси
  • 14.02 13:10
  • 1
Контроль низко летящих целей.
  • 14.02 12:42
  • 5
Показаны кадры поражения противника из боевого модуля «Бережок» БМП-2М
  • 14.02 09:58
  • 2
В Курганской области сообщили о нехватке порядка 3 тыс. сотрудников для предприятий ОПК
  • 14.02 09:13
  • 2403
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.02 04:33
  • 1
Эксперт Алексей Бутримов: В России нет базы для организации производства авиадвигателей
  • 14.02 01:31
  • 2
В сети опубликованы кадры с атакой моста в Затоке под Одессой с помощью морского беспилотника
  • 13.02 22:06
  • 1
Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении вопросы военного сотрудничества
  • 13.02 14:02
  • 0
Высокая боевая готовность вооружённых сил – гарант военной безопасности государства
  • 13.02 12:21
  • 1
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
  • 13.02 12:13
  • 1
Танковая лотерея для российских военнослужащих