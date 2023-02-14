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Военное обозрение

ВСУ получили немецко-нидерландские бронированные разведывательные машины Fennek

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Источник изображения: topwar.ru

Украине поставили бронированные разведывательные машины Fennek, которые производятся совместными усилиями Германии и Нидерландов. Об этом сообщает ряд украинских источников. По утверждению украинской прессы, на бронемашины установлено специальное разведывательное оборудование.

Напомним, что бронемашина Fennek была создана вследствие сотрудничества нидерландских компаний SP Aerospace и Vehicle Systems BV с германской компанией Krauss-Maffei Wegmann. Серийное производство бронемашины началось в 2001 году, в 2003 году первую бронемашину получила на вооружение голландская армия, а в 2006 году Fennek поступили в бундесвер.

Боевую проверку бронемашины прошли в Афганистане, где их использовали и германские, и нидерландские подразделения. На бронеавтомобиле установлено следующее вооружение: 1 пулемет Browning M2 калибра 12,7 мм в версии нидерландской армии и 7,62-мм пулемет Rheinmetall MG-3 в немецкой армии.

Также на бронемашину может быть установлен 40-мм автоматический гранатомёт HK GMG. Кроме того, бронеавтомобиль оснащен оптикоэлектронной системой наблюдения и беспилотным летательным аппаратом Aladin.

В настоящее время, согласно данным из открытых источников, на вооружении армии Нидерландов находится 296 единиц Fennek, 40 Fennek MRAT и 18 Fennek с FIM-92 Stinger. В бундесвере располагают 166 бронеавтомобилями Fennek. Однако теперь некоторое количество бронемашин передано Украине, как сообщают украинские СМИ, ВСУ уже начали эксплуатацию этой разведывательной машины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
Stinger
Компании
Krauss-Maffei
Rheinmetall
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