Танк Т-84 с "красными глазами" боевики ВСУ боятся отправить на передовую

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Боевики вооруженных формирований Украины снова продемонстрировали свой танк Т-84, который прячут где-то в тылу. На этот раз экипаж решил удивить работающих в расположении неонацистов представителей СМИ "красными глазами" комплекса оптико-электронного подавления "Варта".

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", эта "украинская разработка" является просто-напросто украденной версией российской "Шторы", образцы которой испытывались еще на танках Т-80УД харьковского Завода транспортного машиностроения имени советского наркома Вячеслава Малышева.

По замыслу создателей, КОЭП должны были предупреждать экипажи об облучении лазерными дальномерами и препятствовать наведению таких противотанковых ракет второго поколения как HOT, Milan, BGM-71 TOW, M47 Dragon, и других.

В 90-е годы "Варту" на Украине скопировали и стали предлагать на выставках, где демонстрировались Т-84, "Ятаган", "Оплот-М", а также модернизированные Т-72 модификаций МП и АГ. Ее также опробовали на пакистанских Al-Khalid.

Этот комплекс был установлен на десяти поставленных в ВСУ танках Т-84. Как известно, позже четыре таких танка приобрели для изучения военные США, но перед отправкой за океан КОЭП с них демонтировали. Существует версия, что сделать это пришлось, потому что первоначально данное оборудование являлось неработоспособным.

Позже "Варту" все же удалось довести до ума, и ее смонтировали на "Оплот Т", продававшиеся в Таиланд. Всего туда ушло 49 комплектов.

После 2014 года выяснилось, что производство КОЭП на Украине без российских комплектующих невозможно, и сейчас ее можно увидеть лишь на нескольких способных передвигаться самостоятельно "восемьдесят четвертых", которые из-за многочисленных проблем боятся отправлять к линии боевого соприкосновения.