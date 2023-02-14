В КТРВ назвали долю корпорации в мире авиа- и морского вооружения

Доля корпорации "Тактическое ракетное вооружение" на мировом рынке авиационного высокоточного вооружения составляет около 10%

БАНГАЛОР /Индия/, 13 февраля. /ТАСС/. Доля корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) - одного из лидеров мирового рынка высокоточного оружия авиационного, морского и берегового базирования - составляет 10% по авиационному вооружению, до 20% - по морскому. Об этом ТАСС сообщили в КТРВ в преддверии международной выставки Aero India 2023.

"Доля корпорации на мировом рынке авиационного высокоточного вооружения составляет около 10%, морского вооружения - до 20%. Продукция корпорации отлично зарекомендовала себя в реальных боевых действиях высокой интенсивности с использованием в различных климатических условиях", - отметили в корпорации.

Там также напомнили, что в 2022 году КТРВ отметила 20-летний юбилей, за это время ее состав расширился до четырех десятков предприятий, был значительно расширен спектр выпускаемого высокоточного оружия и тематика научных исследований. "В настоящее время отрабатываются собственные технологии в сфере перспективных конструкционных материалов, теплозащиты, двигателей, систем наведения, программного обеспечения. Совершенствуются принципы использования искусственного интеллекта в системах управления и распознавания цели", - добавили в корпорации.

КТРВ была образована на основании указа президента РФ от 24 января 2002 года. Специализируется на производстве высокоточных ракет, управляемых бомб и комплексов вооружения воздушного, наземного, морского базирования. В 2021 году указом президента РФ генеральному директору КТРВ Борису Обносову было присвоено звание Героя России за "значительный вклад в укрепление обороноспособности страны". 26 января Обносову исполнилось 70 лет.

14-я международная авиакосмическая выставка Aero India пройдет с 13 по 17 февраля на авиабазе Елаханка в Бангалоре на юге Индии. Авиасалон проводится раз в два года. Россия является активным участником выставки, в этом году на ней представлены свыше 200 образцов российской продукции военного назначения.